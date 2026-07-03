Malena Guerra 03 JUL 2026 - 21:34h.

Según Europol, la operación policial es la “primera de su tipo”, pero los investigadores alertan de que estos comportamientos ya no son aislados.

El mensaje de Gisèle Pelicot a las víctimas de agresión sexual: "Nunca se avergüencen ni pierdan la confianza en sí mismas"

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El caso de Gisèle Pelicot no fue una excepción. De hecho fue el germen de una macrooperación de Europol que ha sacado a la luz una red que se extiende por siete países, incluido España, con cientos de hombres que empleaban la sumisión química para violar a sus víctimas y compartir sus videos en chats cifrados en Internet.

En general, la sedación y el abuso se producen en el seno de relaciones de pareja estables y duraderas, y algunos delitos suelen prolongarse durante décadas. Las víctimas y supervivientes de abuso sexual pueden ser de cualquier edad, condición social o capacidad, y a menudo desconocen por completo lo que les ha sucedido. Las investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) y las fuerzas policiales de todo el Reino Unido han identificado redes organizadas de delincuentes conectadas tanto en línea como fuera de línea.

Operación Hipnos en España

La operación en España se ha llamado Hipnos, el dios griego del sueño, porque la comunidad de 270 violadores tenían una preferencia sexual, violar a una mujer previamente sedada. Los grupos en línea sirven de refugio para que los agresores, en su mayoría hombres, coordinen las agresiones, compartan información y publiquen videos y fotos de los abusos. Se han enviado más de 210 informes de inteligencia relacionados con los autores, los sospechosos y las posibles víctimas a las fuerzas del orden en el Reino Unido y en el extranjero, para facilitar las investigaciones locales y las actividades de protección. En total, estos informes de inteligencia han dado lugar a al menos 14 investigaciones independientes.

Las agencias de investigación criminal alemanas y británicas, con la ayuda de las fuerzas del orden de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Francia, Hungría, los Países Bajos y España, han puesto en marcha una operación conjunta para hacer frente a la “amenaza en constante evolución”, informó la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) británica en un comunicado.

“Las agresiones sexuales facilitadas por drogas ya no son un comportamiento aislado, sino que están cada vez más organizadas, se llevan a cabo a través de redes coordinadas y se facilitan mediante plataformas digitales, lo que requiere una respuesta operativa más sofisticada”, alerta Nigel Leary, subdirector de la NCA.

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Los perpetradores buscan “cosificar y deshumanizar” a sus víctimas y, en algunos casos, el abuso se prolonga durante décadas, según Europol, que coordina la operación. “Utilizan servicios de mensajería cifrada, foros y grupos de chat cerrados para intercambiar experiencias, normalizar comportamientos abusivos, facilitar el comercio ilegal de medicamentos recetados y estupefacientes, y coordinar actos delictivos”. En estos grupos en línea, los delincuentes comparten información sobre qué drogas usar, cómo administrarlas, cómo evitar ser detectados, y solicitan y comparten videos y fotos del abuso.

La tecnología está desempeñando un papel importante, ya que permite a los delincuentes conectarse, reforzar comportamientos dañinos y facilitar el abuso a través de redes, incluso a través de fronteras internacionales.

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Siobhan Blake, la responsable de los casos de violación y delitos sexuales graves del Servicio de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido, afirmó que los abusos “son algunos de los más horribles que he visto en mi carrera”. Y añade. "Las víctimas están siendo sometidas a atroces delitos sexuales en sus propios hogares, lo que supone una total violación de la confianza.”

"Llevo años queriendo hacerle esto a mi esposa"

Algunos de los testimonios de los violadores han sido destapados.

"Llevo años queriendo hacerle esto a mi esposa. Honestamente me da un miedo terrible a la sobredosis"

"Siempre empieza con una dosis baja. Piensa a largo plazo, así que si la primera vez no es suficiente, aumenta la dosis".

Los violadores compartía en Telegram consejos e imágenes terribles de las agresiones a sus parejas

¿Cómo te fueron las retransmisiones? ¿Ganaste algo de dinero?

Sí, salió bien... esa noche tres chicos compraron y les retransmití en directo a mi esposa inconsciente.

¿Y te dieron indicaciones?

Me dijeron qué hacer y lo hice.

Se aprovechaban de sus mujeres, si usaban tranquilizantes les aumentaban su dosis, si no usaban sumisión química. Hay 158 víctimas identificadas. Fue una de las mujeres la que se dio cuenta de que le estaba ocurriendo lo mismo que a Gisele Pelicot y denunció.

En España hay seis detenidos, en toda Europa 57 y en el chat cuenta la policia que se quejaban porque querían ver cada vez más violaciones y les parecían pocas.

Dominique Pelicot fue condenado en 2024 a 20 años de prisión por organizar la drogadicción y violación de su entonces esposa, Gisèle. Otras cincuenta personas también fueron condenadas.

Según Europol, la operación policial es la “primera de su tipo”, y los implicados afirman que esperan que, uniendo fuerzas, las fuerzas del orden de varios países puedan sacar a la luz un tipo de abuso