Las autoridades francesas le buscaban desde octubre de 1997 por su participación en un ataque con armas de fuego a un furgón blindado

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Marbella y Sevilla a dos de los fugitivos más buscados de Canadá y Francia como resultado de sendas investigaciones junto a los equipos FAST Canadá y FAST Francia. El fugitivo arrestado en la localidad costasoleña --a quien le constaba una Orden Internacional de Detención (OID), y era buscado desde febrero de 2023 por tráfico de drogas-- ha sido localizado en una urbanización de alto nivel, "de donde apenas salía para evitar ser detectado".

Al detenido en Sevilla, reclamado por las autoridades francesas desde octubre de 1997, se le buscaba por su participación en un ataque con armas de fuego a un furgón blindado que transportaba dinero de una sucursal bancaria, y en él que resultó herida de gravedad una persona, informa la Policía Nacional en un comunicado.

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El primero de los fugitivo estaba buscado por las autoridades canadienses desde febrero de 2023 por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, hechos por los que se enfrenta a una posible condena de cadena perpetua.

Huido desde 1997

Se mantenía oculto en una casa de lujo de una urbanización de alto nivel en Marbella (Málaga) y, a sabiendas de que se encontraba incluido en la lista de los más buscados de Canadá, apenas salía del domicilio. Además, tomaba múltiples medidas de seguridad, que hacía extensibles a su entorno más cercano, y había iniciado un proceso de eliminación de tatuajes visibles para dificultar su identificación.

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Tras más de diez meses de constante intercambio de información, y como resultado de una estrecha y coordinada cooperación internacional, añade el comunicado, los agentes localizaron su posible domicilio y establecieron un dispositivo en las inmediaciones del mismo. En una de las contadas ocasiones en que abandonó la vivienda, fue identificado por los agentes al montarse en un vehículo y fue detenido.

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El fugitivo francés se encontraba huido desde octubre de 1997 y estaba buscado por las autoridades del país por su participación, junto a otros dos cómplices, en el ataque con armas de fuego a un furgón blindado que transportaba dinero de una sucursal bancaria.

Una investigación iniciada en 2023

Como resultado de los hechos, hirieron de gravedad a una de las personas que custodiaba el dinero. La investigación se inició en 2023, en colaboración con FAST Francia, ejecutándose en ese tiempo cinco Órdenes Europeas de Investigación con el objetivo de localizar y detener a uno de los fugitivos más buscados de Francia.

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Tras varias gestiones policiales y tres años de pesquisas, los agentes determinaron que podría estar ocultándose en la localidad sevillana de Arahal. Una vez confirmado el lugar de residencia, establecieron un dispositivo en la zona e identificaron al objetivo abandonando el domicilio a pie, momento en el que fue detenido.