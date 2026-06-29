Italia activa la alerta roja por calor en 25 ciudades ante la intensa ola de altas temperaturas

Italia activa la alerta roja por calor en 25 ciudades mientras la OMS advierte del impacto de la ola de altas temperaturas en Europa

El calor pondrá mañana en aviso a ocho CCAA, con Extremadura y Canarias en nivel naranja y viento y olas en el archipiélago

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El Ministerio de Sanidad de Italia ha activado este lunes la alerta roja por calor extremo en 25 de las 27 principales ciudades del país, ante el agravamiento de la ola de altas temperaturas que afecta a buena parte del territorio italiano.

La medida permanecerá en vigor entre el 30 de junio y el 1 de julio y busca prevenir víctimas mortales y proteger a la población, especialmente a los colectivos más vulnerables, como personas mayores, menores y pacientes con enfermedades crónicas.

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Solo una ciudad permanece fuera de la alerta máxima

La alerta roja afecta a 25 grandes ciudades italianas, mientras que Messina, en Sicilia, es la única que se mantiene en nivel amarillo. Por su parte, Trieste, Cagliari y Catania continúan en alerta naranja, con temperaturas que también representan un riesgo importante para la salud.

En apenas unos días, el número de ciudades con alerta roja ha aumentado de forma significativa: el pasado 26 de junio eran 18, frente a las 25 actuales. Días antes, únicamente once ciudades se encontraban en el nivel máximo de riesgo. Además del calor extremo, las autoridades meteorológicas italianas han advertido de la posibilidad de que el choque entre masas de aire cálido y frío provoque fuertes tormentas en varias regiones del norte del país.

Estos fenómenos podrían ir acompañados de intensas precipitaciones, fuertes rachas de viento e incluso granizo, aumentando el riesgo de incidencias meteorológicas tras varios días de temperaturas excepcionalmente elevadas.

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La OMS alerta del impacto del calor en Europa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que la ola de calor que afecta a Europa ha provocado más de 1.300 muertes adicionales desde el 21 de junio, coincidiendo con el episodio de temperaturas extremas registrado en gran parte del continente.

Ante esta situación, el organismo ha señalado que ya trabaja junto a los gobiernos europeos y otras organizaciones internacionales para reforzar la preparación, la prevención y la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios.

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Asimismo, la OMS ha instado a los países europeos a desarrollar y aplicar planes específicos frente a las olas de calor, integrados dentro de estrategias más amplias para proteger la salud pública frente a los efectos del cambio climático.

Las autoridades recuerdan la importancia de evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, mantenerse hidratado y extremar la precaución con las personas más vulnerables, mientras persistan las altas temperaturas.