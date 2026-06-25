Las imágenes han sido captadas por un superviviente desde lo alto de un bloque de apartamentos que ha resistido al derrumbe en el estado de La Guaira

Última hora del doble terremoto en Venezuela: las autoridades elevan el número de muertos a 164 y más de 900 heridos

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La GuairaImágenes captadas desde lo alto desde uno de los edificios que han aguantado en pie en el estado venezolano de La Guaira han captado con toda crudeza la destrucción dejada por el doble terremoto que ha sacudido a Venezuela. Los seísmos, a los que han seguido multitud de réplicas, han provocado el colapso y derrumbe de multitud de edificios, llenando el área de una marea de escombros en distintos puntos de la región.

Calificada como “zona de desastre” por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, La Guaira es uno de los estados más afectados por el doble terremoto, que se ha sentido en todo el país y de fatales consecuencias, con un balance que no deja de incrementarse en las últimas horas, en las que los equipos de rescate se afanan en localizar a miles de personas que continúan desaparecidas.

La Guaira, devastada por el doble terremoto

Con imágenes como las que recogen el vídeo que abre esta noticia, las autoridades se temen lo peor. En la secuencia, incluso, se escucha la desesperación de un hombre que grita “¡ayuda!” desde lo alto de un edificio ubicado muy próximo a otros que, tal y como puede apreciarse, se han derrumbado quedando reducidos a escombros.

En medio de la angustia, quien graba las desoladoras imágenes capta también el estado en que han quedado otros bloques que apenas han resistido, con enormes grietas y agujeros. Todo ello con plena consciencia de que, a apenas unos metros de distancia, centenares de personas no habrán podido sobrevivir al venirse sobre ellos las distintas estructuras.

Tal como ha expresado la presidenta interina, Delcy Rodriguez, decenas de edificios se han derrumbado en La Guaira, calificada como la zona más afectada por los seísmos, –uno de 7,2 con epicentro en la localidad de San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros; y otro de 7,5, con epicentro en Yumare y una profundidad de diez kilómetros.

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Más de una treintena de réplicas han seguido al doble terremoto en Venezuela

Según ha informado el Gobierno venezolano, a los dos fuertes terremoto les han seguido más de una treintena de replicas, lo que ha causado una enorme destrucción en el país, que vive en vilo los avances de los trabajos en busca de supervivientes, mientras se teme una elevada cifra de muertes.

En contacto con distintos jefes de Estado y autoridades internacionales para coordinar la asistencia a los afectados y las labores de rescate de personas atrapadas entre los edificios, Delcy Rodríguez ha anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, unos 176 millones de euros, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional.

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Según ha señalado, esto permitirá la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, así como la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.

Del mismo modo, ha anunciado una partida para la "atención inmediata" de las víctimas de este desastre natural, tras señalar que la catástrofe ha puesto de luto "a decenas de familias" venezolanas.

Aseverando que ahora la prioridad es acelerar las labores de rescate de personas atrapadas, ha pedido ayuda al sector privado para que ponga a disposición de las autoridades venezolanas "maquinaria amarilla para las labores de rescate".