Trump afirma que Moscú y Kiev quieren poner fin a la guerra y confía en lograr avances durante la cumbre de la OTAN

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que Rusia "siente la presión" para poner fin a la guerra iniciada contra Ucrania en 2022. Además, ha señalado la próxima cumbre de líderes de la OTAN en Ankara como un momento clave para avanzar hacia un acuerdo de paz. En declaraciones desde el Despacho Oval, Trump ha afirmado que tanto Rusia como Ucrania desean poner fin a la guerra.

"Creo que sí siente presión. Quiere que esto termine, y Ucrania también quiere que termine. Estamos en conversaciones y veremos si podemos ponerle fin. Es algo terrible", ha señalado el mandatario. Asimismo, ha asegurado que el final del conflicto está "mucho más cerca de lo que la gente imagina".

Trump asegura que Putin y Zelenski quieren acabar con la guerra

El presidente estadounidense ha afirmado que tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, comparten el interés de poner fin al conflicto.

"Quiere que esto termine, se lo digo con total convicción, y el presidente Zelenski, de hecho, también quiere ahora que esto termine", ha declarado Trump. Trump ha adelantado que la situación en Ucrania será uno de los principales asuntos que abordarán los líderes aliados durante la cumbre de la OTAN: "Creo que lo vamos a lograr; creo que vamos a ponerle fin", ha afirmado antes de viajar al encuentro internacional.

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Las declaraciones del mandatario llegan después de que Volodímir Zelenski reclamara este lunes más sistemas de defensa antiaérea para hacer frente a la reciente oleada de bombardeos lanzados por Rusia contra infraestructuras civiles en Kiev.