El avance del incendio de Soneja (Castellón) obliga a desalojar a más de 500 vecinos de Azuébar

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Las labores de extinción del incendio forestal de Soneja (Castellón) se han reforzado este lunes con una docena de medios aéreos, tras una duro domingo de batalla contra el fuego que obligó al desalojo de 500 personas del vecino municipio de Azúebar. Las llamas hasta el momento han afectado a unas 150 hectáreas de superficie y a una pequeña parte del parque natural de la Sierra de Espadán con una previsión meteorológica desfavorable.

Emergencias de la Generalitat Valenciana ha informado de que tres aviones y tres helicópteros de la Generalitat, más el helicóptero de coordinación, así como dos aviones, dos helicópteros y el avión anfibio FOCA del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se han unido al amanecer a las labores de extinción del incendio.

La UME ha estado toda la noche revisando puntos calientes y analizando con drones la situación en el perímetro afectado por las llamas para definir la mejor estrategia.

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El Puerto de Sagunto permanece cerrado con el objetivo de que los medios aéreos movilizados puedan cargar de agua. Un amplio dispositivo de medios han trabajado por tierra durante la noche y madrugada para mantener el perímetro del incendio, especialmente en el flanco izquierdo hacia la localidad de Azuébar, según informa el Consorcio de Bomberos de Castellón.

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Una nueva reunión del Puesto de Mando Avanzado (PMA) se celebra ya, este lunes, a la que asiste el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para conocer la evolución del incendio.

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Este domingo más de 200 efectivos y 17 medios aéreos han trabajado en la extinción del incendio, que se declaró sobre las 14:00 horas y, cuyo avance e intensa humareda, obligó a evacuar a 500 personas de Azuébar, de las que medio centenar fueron alojadas en el seminario de Segorbe.

El president de la Generalitat informó anoche de que el fuego ha afectado a alrededor de 150 hectáreas y ha "entrado muy poco" en el parque natural de la Sierra de Espadán.