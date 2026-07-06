Alberto Rosa 06 JUL 2026 - 15:13h.

Cédric Jubillar fue condenado a 30 años de cárcel por la muerte de su mujer, cuyo cadáver nunca apareció

El pintor francés dice ahora estar dispuesto a "dar todos los detalles útiles" para ayudar en la localización del cuerpo

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El francés Cédric Jubillar fue condenado a 30 años por la muerte de su mujer Delphine, cuyo cadáver nunca apareció. El hombre ha reconocido al fin su culpabilidad y está dispuesto a revelar el paradero del cuerpo de su esposa.

Según informa ‘El Mundo’, durante el juicio llegó a afirmar que él "no había hecho nada a Delphne" y que no era responsable de su “desaparición”. Tampoco ha mostrado ninguna muestra de remordimiento.

En una carta entregada a su abogado, Pierre Debuisson, Jubillar admite haber matado a su mujer tras una discusión doméstica y haberla enterrado en un lugar cercano al domicilio familiar en Cagnac-les-Mines, cerca de Toulouse.

"Voy a matar a Delphine y la voy a enterrar en un lugar en el que nadie la encuentre"

Jubillar dice ahora que está dispuesto a dar “todos los detalles útiles” sobre lo ocurrido en la noche del 15 al 16 de diciembre de 2020, cuando desapareció Delphine. El francés también manifestó su intención de “dar un entierro digno a la madre de sus dos hijos”.

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Pese a la ausencia del cuerpo del delito y las escasas evidencias encontradas, Jubillar fue condenado a 30 años de cárcel y estaba pendiente del recurso de apelación en septiembre. Fue la declaración en su contra de su propia madre la que resultó crucial para condenarle.

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La mujer reconoció haber escuchado decir a su hijo: “Voy a matar a Delphine y la voy a enterrar en un lugar en el que nadie la encuentre”. Ni los intensos registros policiales en la casa familiar, ni los testimonios de los vecinos sirvieron para localizar el lugar en el que fue enterrado el cuerpo de Delphine.

El caso se convirtió en todo un misterio en Francia. Familiares y amigos de la víctima, una madre y enfermera de 33 años, organizaron marchas para conmemorar la desaparición de la joven.

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Delphine Jubillar desapareció en la localidad de Cagnac-les-Mines, en el departamento de Tarn, la noche del 15 al 16 de diciembre de 2020. La joven no ha vuelto a dar señales de vida desde entonces, y numerosos ciudadanos piden mayor investigación.