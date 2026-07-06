Celia Molina Huelva, 06 JUL 2026 - 10:49h.

Fina García es una maestra de inglés de La Antilla, en la provincia de Huelva, que fue diagnosticada de cáncer hace cuatro años

La despedida y la lección de Fina, una sevillana de 27 años en cuidados paliativos por cáncer: "Me voy feliz y en calma"

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El pasado 27 de junio, Fina García, una maestra de inglés de 27 años, publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida. La sevillana, que ejercía su profesión en La Antilla, Huelva, dijo en un vídeo que se encuentra "en cuidados paliativos", tras cuatro años "luchando contra un cáncer" que, esta vez, "ha ganado la batalla". En su publicación, citó a la admirable Elena Huelva, recordando su lema 'Mis ganas, ganan' y dejando también el suyo propio, 'Que deje huella', como broche final a sus últimos días.

En una publicación posterior, Fina también ha dado detalles de cómo están siendo estos. Lejos de ser días tristes o apagados, la maestra ha asegurado que está "disfrutando mucho de cada momento" y de cada visita, especialmente, de las divertidas tardes que ha pasado con sus amigos, que han ido a verla en masa al hospital para aprovechar cada segundo.

Fina se está preparando así para "dejar la vida terrenal" y ascender a la espiritual, "junto a Dios o junto a las energías o lo que cada uno crea". Y, para cambiar la visión que muchos pueden tener de lo que es estar en cuidados paliativos, ha mostrado varias imágenes de lo especiales que están siendo sus últimas horas:

"Mucho amor para mi transformación final"

"No tengo palabras para explicar todas las emociones que estoy viviendo estos días. Me siento agradecida de poder despertarme cada mañana, abrir los ojos y tener un día más para seguir disfrutando. Muchos imaginan cómo son unos últimos días en cuidados paliativos, pero mi realidad está siendo muy diferente. Cada tarde, cuando vuelvo a mi habitación y veo el atardecer desde mi ventana, rodeada de fotos, flores y recuerdos, siento que este lugar se ha convertido en mi nuevo hogar", dice en un nuevo post.

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"Mis amigos me han traído a mi cantante favorita"

"Mi familia, ver la luna por las noches y vivir momentos de paz con ellos está siendo uno de los mayores regalos que me llevo. Mis amigos… no tengo palabras. Me han regalado momentos que nunca olvidaré: fuegos artificiales de mis colores favoritos, recuerdos, aventuras y hasta conseguir que mi cantante favorita, Lía Kali, viniera a cantarme en privado. Un recuerdo que guardaré siempre", ha destacado, señalando todo lo que sus amigos están haciendo por ella.

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"A todos los que estáis al otro lado de la pantalla, gracias de corazón. Nunca imaginé que tantas personas bonitas dedicarían parte de su tiempo a mandarme tanto amor sin conocerme. Gracias por demostrarme que compartir mi mensaje merece la pena. Si algo quiero que os llevéis es la importancia de decir las cosas, demostrar cariño y no dejar para mañana un “te quiero”. El amor que damos es la huella que dejamos", ha continuado.

"Todo este amor forma parte de mi camino y de mi transformación final. Me ayuda a prepararme para esa siguiente vida que me espera, a la que camino en calma y en paz. Pero mientras llega ese momento, sigo aquí. Sigo disfrutando de estar viva, de cada abrazo, cada conversación y todo el amor que estoy recibiendo. Gracias infinitas", ha concluido Fina en su última entrada.