Donald Trump ya se está en Ankara para participar en la cumbre de la OTAN

Trump ha presumido de haber conseguido que los países aliados incrementen su inversión en defensa

Compartir







Donald Trump ya se encuentra en Ankara para participar en la cumbre de la OTAN. El presidente de Estados Unidos ha aterrizado a bordo del nuevo Air Force One regalado por la monarquía de Catar, un avión que ha acaparado parte de la atención a su llegada y sobre el que el mandatario estadounidense ha bromeado con su homólogo turco, que le esperaba a pie de pista. "Es su primer viaje internacional", comentaba Trump en referencia a la aeronave.

Horas antes del inicio de la cumbre, el presidente estadounidense publicó un vídeo en sus redes sociales en el que presume de haber conseguido que los países aliados incrementen su inversión en defensa. Un mensaje con el que reivindica una de sus principales exigencias desde su regreso a la Casa Blanca: que los socios europeos asuman un mayor esfuerzo económico en materia militar.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump culmina el aniversario de EEUU entre fuegos artificiales y un nuevo llamamiento contra el comunismo

La posición de Trump sigue generando incertidumbre entre los aliados

En paralelo, el secretario general de la OTAN ha querido trasladar la imagen de una Alianza reforzada y ha defendido que los aliados han respondido a esa petición con nuevos compromisos de gasto y acuerdos millonarios con la industria de defensa, varios de ellos suscritos con empresas estadounidenses. El objetivo es acelerar la producción de armamento y reforzar las capacidades militares en un contexto de creciente tensión internacional.

Sin embargo, la posición de Trump sigue generando incertidumbre entre los aliados. El presidente estadounidense continúa reprochando a algunos socios el respaldo que, a su juicio, no recibió durante el conflicto con Irán, una tensión que también ha salpicado sus relaciones con algunos líderes europeos.

La guerra en Ucrania volverá a ocupar un lugar central en la cumbre. El presidente ucraniano ha acudido a Ankara para reclamar un nuevo impulso al apoyo militar occidental, especialmente con el envío de más sistemas de defensa aérea Patriot y misiles para hacer frente al aumento de los ataques rusos. Según ha advertido, Moscú está transformando su capacidad militar en una maquinaria "cada vez más letal", por lo que insiste en que reforzar la defensa antiaérea sigue siendo una prioridad para Kiev.