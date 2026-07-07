Nigel Farage ha dimitido de su escaño como diputado del Parlamento y fuerza elecciones

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El líder del partido británico Reform UK, el ultraderechista Nigel Farage, ha anunciado este martes su dimisión como diputado del Parlamento por la circunscripción de Clacton, lo que desencadena unas elecciones parciales para ocupar ese escaño, a las que ya ha dicho que se presentará.

La decisión viene motivada por la polémica surgida tras no declarar correctamente un regalo de cinco millones de libras por parte del empresario y multimillonario de las criptomonedas, Christopher Harborne, según informaciones de la cadena BBC.

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Según ha confirmado el medio ‘El Español’, el organismo de control electoral del Reino Unido investiga la donación de al menos cinco millones de libras, que equivale a casi unos seis millones de euros que el multimillonario Christopher Harbone realizó al político en las últimas elecciones generales.

Sobre lo que establece la ley británica

“Pondré mi nombre por delante para presentarme a estas elecciones. Seguiré luchando para ganar, para continuar la revolución política que Reform ha comenzado”, según ha recogido el mismo medio. La donación por la que se le investiga no fue declarada ante el departamento y Farage afirmó que el deseo de Harborne es que se utilizase para garantizar su seguridad.

Según recoge la ley británica, todos los parlamentos deben declarar las dádivas por valor de más de 300 libras durante un año antes a su elección, sin embargo Frage considera que el organismo está actuando “políticamente”. En cuanto a Reform UK ha sostenido hasta ahora que el dinero no fue un regalo y que el líder del partido no había decidido en aquel momento si se presentaría o no como diputado. Los portavoces del partido han insistido que el político no era miembro del Parlamento en el momento de recibir el regalo y no utilizó para hacer campaña.