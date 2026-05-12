Dimiten cuatro miembros del Gobierno de Reino Unido y ahonda la crisis de liderazgo de Starmer

Cuatro subsecretarios del Gobierno británico dimiten y reclaman la salida de Keir Starmer tras el duro desplome laborista

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Cuatro subsecretarios de Estado del Gobierno británico liderado por el primer ministro Keir Starmer han presentado este martes su dimisión en medio de la creciente presión interna para que abandone el cargo tras los malos resultados obtenidos por el Partido Laborista en las elecciones locales celebradas la pasada semana.

Las renuncias llegan después de la dura debacle electoral sufrida por los laboristas, mientras la formación ultraderechista Reform UK, liderada por Nigel Farage, gana terreno en distintos puntos del país.

Miatta Fahnbulleh pide una “transición ordenada”

La hasta ahora secretaria de Estado de Descentralización, Fe y Comunidades, Miatta Fahnbulleh, ha reclamado públicamente a Starmer que dé un paso al lado “por el bien del país y del partido”.

En una carta difundida en redes sociales, la dirigente laborista ha pedido establecer “un calendario para una transición ordenada”.

Fahnbulleh ha reconocido algunos avances del Ejecutivo, pero considera que el Gobierno no ha actuado “con la visión, rapidez y ambición” que exigía el mandato recibido en las urnas.

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Además, ha criticado algunos recortes impulsados por el Ejecutivo y ha asegurado que Starmer ha perdido “la confianza y la credibilidad del público”.

Más dimisiones dentro del Gobierno

La secretaria para las Víctimas y la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Alex Davies-Jones, también ha presentado su dimisión asegurando que los resultados electorales han sido “catastróficos”.

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“El país ha hablado y debemos escuchar”, ha afirmado en su carta de renuncia.

Davies-Jones ha instado igualmente a Starmer a adoptar “medidas audaces y radicales” y le ha pedido que fije un calendario para abandonar el liderazgo del Gobierno.

Jess Phillips: “Ser un hombre bueno no es suficiente”

Otra de las dimisionarias ha sido la secretaria de Estado para la Protección y la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, Jess Phillips.

En su carta, Phillips reconoce que Starmer es “un hombre bueno”, aunque considera que “eso no es suficiente”.

La ya exresponsable ha acusado al primer ministro de actuar solo bajo presión y de retrasar medidas legislativas destinadas a frenar la difusión de imágenes sexuales explícitas entre menores.

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“¿Cuántos niños se han quedado sin una red de seguridad mientras nos entreteníamos preocupándonos por las tecnológicas?”, ha reprochado.

Otra renuncia por “falta de liderazgo basado en valores”

El secretario para la Innovación y la Seguridad en la Salud, Zubir Ahmed, también ha abandonado el Ejecutivo y ha pedido directamente a Starmer que “se haga a un lado”.

Ahmed considera que la ciudadanía británica ha perdido “irremediablemente la confianza” en el primer ministro y ha denunciado una “falta de liderazgo basado en valores”.

Según el exdirigente laborista, el resultado electoral era “intolerable” y además “evitable”.

Presión creciente sobre Starmer

La nueva crisis interna en Reino Unido llega después del fuerte retroceso laborista en las elecciones locales, donde avanzó la ultraderecha de Reform UK y también crecieron los Verdes en algunas circunscripciones de Londres.

Pese a las presiones internas, Keir Starmer continúa rechazando la posibilidad de dimitir y sostiene que abandonar el cargo solo provocaría “más caos político” en el país.

Según medios británicos, más de 90 diputados laboristas ya se han sumado a las peticiones para que el primer ministro abandone el liderazgo del partido y del Gobierno.