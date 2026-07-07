Marine Le Pen ha confirmado que presentará su candidatura en las elecciones de Francia del 2027

Marine Le Pen, condena a tres años de prisión y 15 meses de inhabilitación: podría optar a las Presidenciales en 2027

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La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha anunciado este martes que se presentará como candidata de la formación a las elecciones presidenciales de abril de 2027, después de que el Tribunal de Apelación de París haya rebajado la condena por malversación de fondos.

"Como tengo la posibilidad de presentar un recurso de casación, algo que no ocurría necesariamente en las otras hipótesis, y dado que el recurso de casación suspende los efectos de la sentencia, haré campaña sin llevar una pulsera electrónica", ha afirmado la líder de la ultraderecha francesa en una entrevista en la cadena TF1 en la que ha despejado las dudas sobre su futuro político tras conocerse la sentencia de este martes.

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En este sentido, ha defendido que forma un "tándem ganador" con Jordan Bardella, presidente del partido y eurodiputado que era visto como el favorito a ser el candidato si finalmente Le Pen daba un paso al lado.

La dirigente francesa, que ya se ha presentado en tres ocasiones a las elecciones, ha destacado a Bardella como "equilibrado, coherente y sólido". "Creo que el tándem político que formamos puede cambiar realmente las cosas. Puede representar un nuevo impulso para nuestro país y cambiar la vida cotidiana de los franceses", ha asegurado.

La sentencia del Tribunal

La sentencia de este martes fija que de los tres años a prisión, dos han quedado suspendidos y uno tendrá que pasarlo con brazalete electrónico. Además, del total de 45 meses de inhabilitación que se le ha impuesto, 30 han quedado también suspendidos, mientras que considera que los 15 pasados desde su sentencia en marzo han sido ya cumplidos.

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Junto a ella han sido condenadas otras once personas por malversar fondos, actuar con complicidad para cometer este mismo delito y recibir fondos públicos de forma irregular. Según la corte, se había creado una organización para permitir que el Parlamento Europeo cubriera los salarios de los asistentes parlamentarios de los eurodiputados del Frente Nacional (ahora Agrupación Nacional) a pesar de que sus actividades no guardaban relación alguna con sus respectivos mandatos y, de hecho, trabajaban para el partido político en cuestión.