Las autoridades mantienen las labores de rescate tras el incendio en una fábrica de calzado de Jinjiang, que deja al menos 28 fallecidos

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Al menos 28 personas han muerto este jueves a causa de un incendio registrado en una fábrica de calzado de la ciudad de Jinjiang, en la provincia china de Fujian, según han informado las autoridades.

El incendio comenzó alrededor de las 12:00 horas (hora local) en una nave de la empresa Huiteng. Desde entonces, los equipos de emergencia mantienen activas las labores de rescate para localizar a posibles supervivientes, según ha informado la agencia estatal Xinhua.

Xi Jinping pide esclarecer las causas

El presidente de China, Xi Jinping, ha lamentado que el incendio haya provocado "numerosas pérdidas de vidas humanas" y ha instado a intensificar las tareas de búsqueda para tratar de rescatar con vida al mayor número posible de personas.

Además, ha reclamado una investigación urgente sobre lo ocurrido. "La causa del accidente debe identificarse lo antes posible y los responsables deben rendir cuentas rigurosamente", ha señalado. El Ministerio de Gestión de Emergencias ha informado de que el operativo desplegado en la zona está formado por 183 bomberos y 35 vehículos especializados, que continúan trabajando para controlar la situación y completar las tareas de rescate.