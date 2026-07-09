La Operación "Rugido del León" de EEUU e Israel: 40 altos mandos iraníes murieron en "un minuto"

Se reaviva el conflicto entre EEUU e Irán: el fuego cruzado eleva la tensión al máximo tras la ruptura del alto el fuego

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El régimen iraní, en plena despedida de Alí Jameneí, ha mostrado por primera vez cómo quedó el complejo donde murió, su líder Supremo, tras ser bombardeado por EEUU e Israel, en uno de los primeros ataques el pasado febrero. El magnicidio que marcó el inicio del conflicto que ha puesto en jaque a la región elevando la tensión en Oriente Medio.

Mientras cientos de miles de personas despiden al ex Líder Supremo en las ciudades sagradas de Nayaf y Kerbala, el Gobierno de Irán ha emitido por primera vez las imágenes del estado en que los misiles de EEUU e Israel dejaron reducido a escombros el complejo residencial, donde se encontraba Alí Jameneí y su familia, entre ellos varios de sus hijos, el actual Mojtaba Jamenei, del que se rumorea que salió gravemente herido.

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Las imágenes hablan por sí solas del brutal ataque con misiles, que dio comienzo al conflicto iniciado por Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sin previo aviso.

Columnas derribadas, escombros, paredes destruidas y sin techos, donde residía Jamenei con su familia, pero que además tenía otros espacios destinados al trabajo. Numerosos altos mandos militares iraníes se encontraban, precisamente en el complejo residencial, según los servicios de Inteligencia de EEUU e israelíes que buscaban descabezar al régimen.

La Operación "Rugido del León": 40 altos mandos iraníes murieron en "un minuto"

El Ejército de EEUU se vanaglorió de la Operación "Rugido del León", porque "en un minuto", mataron a 40 comandantes y altos funcionarios iraníes, entre ellos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.

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La operación salió bien para los planes inmediatos de EEUU e Israel, pero la guerra exprés que imaginaban no terminó con esa ofensiva y tres meses después, los misiles y las bombas siguen cayendo de un lado a otro, con un aumento de la tensión en la zona, pero además, complicando la situación humana de los civiles iraníes y con graves consecuencias para la economía mundial.