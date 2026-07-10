El presidente de Estados Unidos asegura que Teherán ha pedido retomar el diálogo, pero advierte de que el alto el fuego ha terminado

La Fiscalía de Bolivia pide información a España y Perú por el caso Rodríguez Zapatero

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes la reanudación formal de las conversaciones con Irán, aunque ha advertido de que esta decisión no supone el restablecimiento del alto el fuego, que, según ha señalado, quedó roto esta semana tras nuevos cruces de bombardeos en el marco de las tensiones en el estrecho de Ormuz. "La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado", ha manifestado Trump en un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

Con estas declaraciones, el mandatario estadounidense insiste en que el diálogo diplomático puede continuar, aunque sin que ello implique una reducción de la presión sobre Teherán.

PUEDE INTERESARTE Muere una adolescente de 17 años aplastada por un camión en las celebraciones en Francia por la victoria contra Marruecos

Trump asegura que Irán busca un acuerdo

El anuncio llega después de que este jueves Trump afirmara que tenía constancia de acercamientos por parte de Irán para tratar de alcanzar un acuerdo que ponga fin a este nuevo episodio de la crisis.

No obstante, el presidente estadounidense mostró entonces sus dudas sobre las verdaderas intenciones de Teherán y dejó claro que mantiene una postura de cautela respecto a las negociaciones. Preguntado por la posibilidad de una nueva ofensiva militar de gran escala, Trump aseguró que Estados Unidos impondría rápidamente su superioridad.

PUEDE INTERESARTE Un pasajero es parcialmente succionado en un avión de Ryanair tras el desprendimiento de una ventanilla

"La ganaríamos muy rápidamente", afirmó el mandatario, quien insistió en que Estados Unidos "ya ha ganado militarmente" y añadió que a Irán "le queda muy poco". Trump realizó estas declaraciones ante los medios durante su viaje de regreso a Estados Unidos tras participar en la cumbre de la OTAN.