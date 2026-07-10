Una adolescente de 17 años ha muerto aplastada por un camión en las celebraciones en Francia por la victoria contra Marruecos

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Aulnoye-AymeriesLas celebraciones en Francia tras la victoria de su selección de fútbol al clasificarse este jueves para sus terceras semifinales consecutivas de un Mundial se han cobrado una víctima mortal. Según han informado medios locales, una adolescente de 17 años habría fallecido en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries durante la noche de este jueves 9 de julio.

Al parecer, la adolescente se encontraba celebrando la victoria de la selección francesa después de derrotar por 2-0 a Marruecos en la localidad francesa. Según informan los Bomberos y recogen los medios de comunicación franceses, la menor estaba subida a un camión cuando cayó al suelo y fue aplastada por el vehículo.

Las medidas de seguridad para evitar altercados

Precisamente, las autoridades francesas habían advertido que se estaba reforzando las medidas de seguridad en las horas previas al partido de su selección nacional correspondiente a los cuartos de final del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

El Ministerio del Interior anunciaba que desplegaría un amplio dispositivo de seguridad para garantizar que el partido en Foxborough sea una fiesta para los aficionados en el país, y que los gendarmes actuarán con toda la contundencia necesaria contra los que provoquen disturbios.

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En Francia viven alrededor de 2,2 millones de marroquíes o personas de origen marroquí. El partido se ha tomado como una revancha de la semifinal del Mundial de 2022 en Catar, que ganó Francia.

Para garantizar la seguridad se prohibía llevar armas o artículos pirotécnicos en París y su área metropolitana, mientras que en el departamento meridional de Aude no ha permitido la venta y el consumo de alcohol en lugares públicos, también debido a la actual ola de calor.

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Dado que el partido comenzaba a las 22:00 horas en Francia, París ampliaba el horario de apertura de los bares y restaurantes al aire libre hasta las 02:00 horas. Sus propietarios acordaban no vender alcohol para llevar y ofrecer agua gratis a los clientes.

La capital también prohibía la circulación de coches en el popular barrio del Marais entre las 20:00 y las 02:00 horas para que la experiencia sea más segura para los aficionados.

Pese a todas estas medidas de seguridad, Francia lamenta hoy la muerte de esta adolescente que habría fallecido mientras celebraba la victoria de su selección.

La selección francesa y el Mundial 2026

Hay que destacar que Francia fue muy superior al combinado norteafricano en el césped del Gillette Stadium de la ciudad estadounidense de Boston y se convirtió en la primera semifinalista de esta Copa del Mundo, la tercera penúltima ronda seguida para los 'Bleus', siempre bajo el mando de Didier Deschamps.

Tras perder la final de 2006 ante Italia, la selección francesa no volvió a pisar unas semifinales hasta doce años después en Rusia, donde logró su segunda estrella al batir a Croacia en la final (4-2). Cuatro años después, repitió final, pero cayó ante Argentina en la tanda de penaltis tras empatar a tres goles.

De este modo, la Francia de Deschamps, en el cargo desde el año 2012 y que dejará el cargo tras esta Copa del Mundo, igualó lo que hizo primero Alemania, todavía bajo la denominación de la República Federal, entre 1982, 1986 y 1990, y luego Brasil en 1994, 1998 y 2022.

Estas dos selecciones consiguieron, además, clasificarse para las finales de aquellas ediciones, y es lo que ahora tratará de igualar el combinado francés el próximo martes 14 de julio, fiesta nacional en el país, ante el ganador del España-Bélgica.