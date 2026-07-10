Gonzalo Barquilla 10 JUL 2026 - 13:54h.

La investigación sobre la muerte de Nikoline avanza mientras varios familiares preparan un viaje a España para seguir el caso

La familia de Nikoline, la menor atropellada en Málaga: vivía con su padre en Noruega y había viajado a España para visitar a su madre

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La identidad de la menor noruega fallecida tras ser atropellada en la A-7 a la altura de Mijas ya ha sido confirmada. Se trata de Nikoline Piwoni Høie, de 17 años y natural de Arendal, localidad del sur de Noruega, cuya familia ha autorizado la difusión de su nombre mientras continúa la investigación sobre las circunstancias de su muerte.

La adolescente había viajado a la Costa del Sol el 19 de junio para pasar unas semanas de vacaciones junto a su madre y su padrastro, que reside en Fuengirola. Debía viajar a Noruega con su padre biológico y su madrastra el pasado lunes 6 de julio, el mismo día en que fue hallada sin vida.

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La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer qué ocurrió durante las dos horas transcurridas durante la madrugada entre su desaparición en Puerto Banús y el atropello mortal.

La familia prepara su viaje a España

Finn Greve-Isdahl, el portavoz de la familia de Nikoline, ha asegurado en un comunicado remitido al diario 'Dagbladet': "La familia de la niña está sumida en un profundo dolor. Les cuesta asimilar la repentina pérdida de un ser querido".

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El representante ha explicado que algunos miembros de la familia extensa de Nikoline están planeando viajar a España desde Noruega para reunirse allí y seguir de cerca la investigación.

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Greve-Isdahl, además, ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento por parte de la familia por las numerosas muestras de apoyo recibidas desde Arendal, la ciudad natal de la menor: "Quieren agradecer humildemente todo el cariño y la atención que han recibido de una gran comunidad local".

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Estas declaraciones se producen pocos días después de que el padre biológico y la madrastra de Nikoline describieran la situación que atraviesan como "una pesadilla" y aseguraran que la familia permanece unida junto a los hermanos y hermanastros de la joven.

El perfil de Nikoline: de sus amigas y sus viajes a sus últimos días en Marbella

Las redes sociales de Nikoline muestran cómo estaba viviendo sus vacaciones en la Costa del Sol antes de la tragedia. Durante las últimas semanas publicó varias fotografías junto a amigas noruegas disfrutando de distintos rincones de Marbella.

El 25 de junio compartió una imagen tomada desde una lancha al atardecer. Un día después publicó varias fotografías paseando por las calles de Marbella y, ya el 30 de junio y el 1 de julio, subió nuevas instantáneas desde un balcón de la localidad malagueña.

En una de esas publicaciones escribió simplemente "Mabs", acompañado de un corazón, un término coloquial con el que hacía referencia a Marbella. Ese mismo día también compartió otra fotografía junto a una amiga en el mismo balcón.

Su perfil refleja además una adolescente muy activa en redes sociales, acostumbrada a publicar fotografías con sus amigas, viajes y momentos cotidianos. Entre sus publicaciones más recientes también aparecen imágenes tomadas en Londres durante un viaje realizado en abril de este año.

La investigación trata de reconstruir las últimas dos horas de Nikoline

Las últimas horas de Nikoline siguen siendo el gran interrogante de la investigación. La joven salió la noche del domingo junto a otros jóvenes para celebrar la victoria de Noruega frente a Brasil en el Mundial de 2026. Después de pasar por varios locales, el grupo terminó en la discoteca Funky Buddha, situada en la conocida calle de bares de Puerto Banús, a poco más de 20 minutos del centro de Marbella. Una amiga la perdió de vista cuando fue al baño y, al regresar, Nikoline ya no estaba. La última señal de su teléfono móvil se registró poco después en la avenida Julio Iglesias, muy cerca del puerto deportivo. Eran cerca de las 03:00 horas de la madrugada del lunes.

A partir de ese momento se pierde su rastro. Los investigadores manejan la hipótesis de que la joven tomó un taxi o un vehículo VTC para recorrer un corto trayecto antes de cruzar a pie la A-7. Se desconoce si las autoridades han podido hablar con el conductor de aquel vehículo. Los agentes mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer qué ocurrió durante las aproximadamente dos horas transcurridas entre su desaparición y el atropello.

A las 05:20 horas, varios conductores alertaron al 112 de que una joven había sido atropellada en el kilómetro 1.027 de la A-7, a la altura de Mijas. Cuando llegaron los servicios de emergencia solo pudieron certificar su fallecimiento. El conductor implicado abandonó el lugar sin detenerse y la Guardia Civil continúa trabajando para identificar tanto el vehículo como a la persona que lo conducía.

Mientras tanto, en Noruega continúan intentando reconstruir los últimos movimientos de Nikoline en Puerto Banús. Algunos empleados de la discoteca Funky Buddha consultados por la prensa aseguraron no poder confirmar que la joven estuviera allí aquella noche. También trascendió el testimonio de un propietario de una vivienda próxima al lugar del atropello, que afirmó haber vivido anteriormente situaciones desagradables en la zona de ocio y criticó que algunos locales no comprobaran la edad de los jóvenes que acceden a ellos. En cualquier caso, se trata de testimonios particulares que no forman parte de la investigación oficial, que continúa abierta.