Ann Widdecombe tenía 78 años y fue hallada sin vida con "heridas graves" en su casa de Newton Abbot, Inglaterra

"No hay información que indique que se trate de un incidente relacionado con el terrorismo", ha aclarado la Policía de Devon y Cornwall

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MadridUn joven de 28 años fue detenido este 11 de julio como sospechoso del asesinato de la política conservadora Ann Widdecombe en Inglaterra, según informó la Policía de Devon y Cornwall.

"Fue arrestado en una dirección en el área de South Yorkshire. Es un ciudadano británico blanco que se encuentra ahora bajo custodia policial", apuntó también en un mensaje en redes sociales.

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En el mismo comunicado, se aclara que la detención fue efectuada por la Policía Antiterrorista del Noreste y de la Policía de Yorkshire del Sur, cuerpos que colaboran con las autoridades locales de Devon y Cornwall.

"Hasta el momento, no hay información que indique que se trate de un incidente relacionado con el terrorismo y, como cuerpo policial, mantenemos la primacía de la investigación", añadieron sobre una de las hipótesis que barajaban.

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Ann Widdecombe, hallada muerta en su casa

Este arresto tiene lugar después de que el mismo cuerpo policial anunciase la víspera la puesta en libertad sin cargos del, hasta entonces, único detenido en el caso del asesinato de Widdecombe.

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Se trataba de un hombre británico blanco de 26 años que "ya no forma parte de la investigación", según ha explicado el subcomisario Matt Longman en declaraciones recogidas por la prensa británica.

El cadáver ya sin vida de la política de 78 años fue hallado con "heridas graves" en su casa de Newton Abbot, en el suroeste de Inglaterra, el jueves 9 de julio.