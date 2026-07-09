Alberto Rosa 09 JUL 2026 - 19:59h.

El sospechoso al que buscan las autoridades es un hombre de Oriente Medio, de unos 20 años, al que conocía la mujer

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La Policía irlandesa busca a un solicitante de asilo de Oriente Medio en relación con el asesinato de Jamey Carney, una mujer estadounidense de 43 años hallada muerta en su vivienda de Killarney, en el condado de Kerry.

Carney fue golpeada hasta la muerte y sufrió múltiples lesiones en la cabeza. La policía investiga informes que indican que la noche anterior se escuchó una fuerte discusión en su casa, ubicada en una urbanización de lujo. Su cuerpo fue encontrado el martes por la tarde, después de que un familiar alertara a las autoridades.

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El sospechoso al que buscan las autoridades es un hombre de Oriente Medio, de unos 20 años, que era conocido de Carney y que habría vivido en la zona de Killarney durante más de un año. Según medios locales, el sospechoso era solicitante de protección internacional y había estado alojado en un centro que gestiona el sistema irlandés para demandantes de asilo.

Vinculada al activismo migratorio y propalestino

La Policía activó las alertas en puertos y aeropuertos ante la posibilidad de que el sospechoso haya intentado huir de Irlanda. Carney era conocida en la comunidad local y trabajaba para una empresa de apoyo sanitario. Participaba en causas relacionadas con el activismo migratorio y propalestino, según las informaciones publicadas.

Según medios locales, la víctima y el sospecho podrían haberse conocido en una protesta contra Israel y el conflicto en Palestina. Los agentes investigan la relación entre ambos. La muerte de Carney ha conmocionado en la localidad, cuyos vecinos la recuerdan como una madre trabajadora, integrada en la comunidad y muy querida por quienes la conocían.