Iván Sevilla 11 JUL 2026 - 15:29h.

Los hechos, condenados por el ayuntamiento, ocurrieron sobre las 4:45 horas en la Vuelta del Castillo en Pamplona

En la última jornada de celebraciones en la capital navarra tres mujeres denunciaron haber sufrido tocamientos

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PamplonaUn hombre ha sido detenido durante las fiestas de San Fermín, que ha vivido su quinto encierro, por la presunta agresión sexual a una mujer en la ciudad de Pamplona, según ha informado el Ayuntamiento.

En un comunicado este 11 de julio, ha detallado que los hechos tuvieron lugar a las 4:45 horas concretamente en la zona de la Vuelta del Castillo, donde hay un parque. Después se produjo el arresto.

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Desde el consistorio han condenado y rechazado lo ocurrido, trasladando su "absoluto apoyo y solidaridad con la víctima y su entorno". También han expresado que se compromete a "trabajar para erradicar las agresiones sexuales".

Así como "mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de ambientes". El Gobierno municipal ha pedido "máximo respeto para preservar los derechos e intimidad" de la afectada.

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Otras dos denuncias por tocamientos

El Ayuntamiento de Pamplona ha manifestado que se une “a la convocatoria que realice el movimiento feminista" de la ciudad e invita a la ciudadanía “a participar en dichos actos de protesta” tras lo sucedido.

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Precisamente la Junta Local de Protección Civil ha conocido en su reunión de este sábado que otras dos mujeres han denunciado agresiones por tocamientos en la última jornada de celebraciones.

"Instamos a la sociedad a cambiar el modelo cultural en el que se protege al agresor y se culpabiliza a las mujeres. Reclamamos a los hombres un compromiso activo por acabar con todos los tipos de violencias y por trabajar en la consecución de la igualdad real", han pedido todos los grupos políticos del consistorio.