La mujer estuvo a punto de morir tras permanecer dos horas acorralada entre las llamas: los bomberos la consiguieron rescatar

Las horas críticas en la UCI de los cuatro quemados en el incendio de Los Gallardos: "Intentan estabilizar sus constantes vitales cardiorrespiratorias"

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BédarEl incendio en Los Gallardos ha quemado la vida de numerosas personas. Los que han sobrevivido ven con sus propios ojos cómo el fuego ha convertido en cenizas todo lo que tenían, cómo ha arrasado sus recuerdos, sus casas, sus coches y, en definitiva, les ha dejado sin nada.

La reportera Ana Martín muestra desde Bédar cómo un matrimonio sobrevivió de forma agónica a las llamas y ahora, días después, han vuelto a su hogar donde el panorama es desolador. Todo de color gris ceniza, dos coches en la puerta totalmente calcinados, la violencia de las llamas se perciben todavía en la fachada de la modesta casa de Sebastían y Bigante. Una pareja que fue rescatada de milagro por los expertos y que, como todos, se marchó con lo puesto.

Ana Martín acude al patio de la casa totalmente calcinada, un lugar donde se respira horror. "Quienes han ido a primerísima hora al ayuntamiento de Bédar a notificar sus daños es un matrimonio que se llama Sebastián y Bigante", empieza explicando la periodista.

Tras esto, el cámara muestra una panorámica de la vivienda. "Fíjense cómo han quedado sus dos vehículos, totalmente calcinados, en su fachada es más que visible el impacto del fuego, no tienen ni cristales...", cuenta mientras el cámara enseña el interior de los dos coches totalente quemados, sin nada en su interior.

"Su domicilio está en pie de milagro", ya que se puede ver cómo la estructura de la vivienda se mantiene firme pero ahora los especialistas deberán revisar todos los daños y ver qué se debe hacer en el futuro con esta casa.

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Por último, la periodista destaca que "de milagro está el matrimonio con vida, ya que a ella la rescataron los bomberos cuando estaba a punto de desfallecer tras llevar dos horas acorralada entre las llamas". Todo lo que tenían se ha esfumado pero, como dice la reportera, "pese a que tienen demasiados daños, su fortuna es poder contarlo".