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Una niña de tres años sobrevive tras caer de un quinto piso en Lleida gracias a un toldo salvador

Una niña de tres años sobrevive a la caída de un quinto piso en Lleida
Una niña de tres años sobrevive tras caer de un quinto piso en Lleida. Archivo
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Un toldo de un piso inferior salvó a una familia de vivir una tragedia total. Una pequeña de tres años en Lleida cayó desde un quinto piso al estar las ventanas abiertos por el calor. La pequeña sufrió politraumatismos, aunque está viva. El personal médico del Hospital de Lleida, tras valorar las heridas que presentaba la niña, decidió trasladarla, en estado grave, al Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Hasta el lugar de los hechos —un bloque de pisos situado en el número 11 de la calle de la Parra, en el Barri Antic—, se activaron tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La policía catalana abrió una investigación para esclarecer qué le pasó a la menor y cuáles fueron los motivos que provocaron que la niña cayera al vacío. Después de hacer las gestiones pertinentes, los agentes confirmaron que la caída fue accidental y que la niña se acercó a una ventana abierta y se cayó.

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