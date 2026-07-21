Bolonia vive una noche de disturbios por la muerte de un empresario marroquí durante su arresto

La muerte de un empresario marroquí durante un arresto desata protestas y disturbios en Bolonia

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La muerte de Abderramín Fakir, un empresario de origen marroquí de 42 años, durante un arresto policial ha provocado una ola de indignación en Bolonia, en Italia. Las imágenes de su detención, difundidas por la familia, han desencadenado protestas que derivaron en violentos enfrentamientos con la policía, con vehículos incendiados, barricadas y destrozos en el mobiliario urbano.

Mientras la ciudad trata de recuperar la calma, la Fiscalía de Bolonia investiga lo ocurrido y ha abierto diligencias por homicidio involuntario contra dos agentes de policía y cuatro sanitarios que participaron en la intervención. Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo, cuando la policía acudió a una calle de Bolonia tras recibir un aviso por el supuesto comportamiento violento de un hombre.

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En las imágenes, grabadas por varios testigos y difundidas posteriormente por la familia de la víctima, se observa cómo dos agentes inmovilizan a Fakir en el suelo mientras le presionan el pecho y una tercera persona le sujeta las piernas. Durante la intervención se escuchan repetidamente sus gritos pidiendo ayuda. Minutos después, el empresario deja de moverse, la llegada de los servicios sanitarios no logró evitar su fallecimiento.

La familia exige justicia

Abderramín Fakir residía legalmente en Italia y dirigía una pequeña empresa de mudanzas en Bolonia. Su familia ha hecho públicas las imágenes de la detención y reclama que se esclarezcan todas las circunstancias de su muerte.

Su hermana y otros allegados encabezaron una manifestación para pedir justicia, una protesta que inicialmente transcurrió de forma pacífica, pero que fue ganando tensión con el paso de las horas. Al caer la noche, grupos de jóvenes se enfrentaron a los antidisturbios en distintos puntos del centro de Bolonia. Los manifestantes levantaron barricadas, lanzaron objetos contra la policía e incendiaron varios vehículos, dejando escenas de auténtica guerrilla urbana.

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Las fuerzas de seguridad respondieron para dispersar a los grupos más violentos y restablecer el orden, en una noche marcada por la tensión y la fuerte presencia policial.

Investigación y debate político

La Fiscalía investiga ahora la actuación de dos policías y cuatro sanitarios por un presunto delito de homicidio involuntario, mientras se analizan las imágenes y los informes forenses para determinar las causas exactas del fallecimiento.

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El caso también ha reabierto el debate político en Italia, la polémica coincide con la entrada en vigor del nuevo decreto de seguridad impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni, una norma que, según la oposición y diversas organizaciones de derechos humanos, refuerza la protección jurídica de los agentes durante sus intervenciones y podría dificultar futuras responsabilidades penales.

La muerte de Fakir ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza durante las detenciones y la actuación policial, en un caso que continúa bajo investigación y que mantiene una fuerte conmoción social en Italia.