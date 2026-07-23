A Donald Trump le roba el protagonismo un imitador viral en su mitin de Georgia

Hizo a la vez que el presidente el discurso leyéndolo en el telepromter mientras ponía gestos burlones y le imitaba.

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No es tarea fácil, pero a Donald Trump, le robó ayer el protagonismo un joven, durante un mitín en el estado de Georgia. El presidente era la estrella, pero las imitaciones burlonas de un joven se han hecho virales y se han llevado toda la atención.

Hay que estar atentos a un joven de chaqueta y corbata que da el discurso de Trump a la vez que él. Lo hace gracias a que su posición privilegiada detrás del presidente le permite leer el texto en el telepromter.

Pero sobre todo se esmera en imitar los gestos típicos del mandatario. Y añade algunos de su cosecha, secundado por dos amigos.

La burla se acaba cuando Trump se da la vuelta, Entonces se levanta brazo en alto y enseña el cartel de apoyo que le han dado a la entrada.

No es la primera vez que alguien del público roba todo el protagonismo a un presidente de los Estados Unidos. Este niño ya se hizo famoso por sus continuos y poco disimulados bostezos mientras escuchaba a George Bush hijo.