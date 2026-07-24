Miles de fallecidos siguen debajo de los escombros sin maquinaria pesada para poder rescatarlos y entregárselos a familias desesperadas

El Ministerio de Exteriores eleva a 50 los españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela

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Se cumple un mes del doble terremoto en Venezuela que ha provocado ya 5.400 fallecidos. Y sus secuelas son devastadoras. Miles de fallecidos siguen debajo de los escombros sin maquinaria pesada para poder rescatarlos y entregárselos a unas familias desesperadas, informa Osmary Hernández.

La gente continúa buscando a sus familiares con sus propios medios. Las familias usan hasta sus propias manos para intentar dar con los suyos. Profesionales, voluntarios y familiares intentan encontrarlos antes de que la maquinaria pesada los arrastre junto a los millones de toneladas de escombros que han dejado los seísmos. "Es un tema de necesidad humana, necesidad emocional poder conseguir a nuestro familiares", señalan.

Un dato lo demuestra. 23.587 personas viven ahora en la calle o en campamentos improvisados. Y entre los damnificados se ha comprobado un aumento considerable de los suicidios, señala Zuly Mejías, directora de 'Otro enfoque': "Han tomado la decisión de quitarse la vida al haber perdido todos sus familares, al haber perdido sus viviendas".

El Gobierno ha pedido ahora a muchas de estas famnilias que se sometan a pruebas de ADN para intentar cruzarlos con los cuerpos que no han podido ser identificados.

La tragedia en La Guaira solo acaba de empezar. Porque las secuelas del terremoto siguen cuando este se va, cuando las cámaras se alejan. "Uno ahorita está en shock ha sido un calvario", dicen los vecinos.

Pasada la fase de búsqueda de supervivientes y en plena fase de duelo, aquí aún se ve muy lejos la futura fase de reconstrucción.