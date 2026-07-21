Además, 139 personas del país permanecen aún desaparecidas, ha señalado el ministro José Manuel Albares

Shakira pide a Macron y Merz que apoyen un fondo educativo para niños afectados por los terremotos en Venezuela

Compartir







El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha elevado este martes a 50 la cifra de españoles fallecidos por el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio. Además, ha apuntado que 139 personas del país permanecen aún desaparecidas.

En declaraciones antes de asistir en Santander al curso "España en el mundo" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el ministro ha hablado de esas últimas cifras de fallecidos y del trabajo que está haciendo en el país la Agencia Española de Cooperación a través del hospital de campaña que ha desplegado, en el que ha dicho que se atiende a unas 220 personas al día.

"Desde luego España va a estar al lado no solo de los españoles, por supuesto de la colonia en Venezuela, sino que va a estar al lado del pueblo venezolano tanto tiempo como sea necesario", ha subrayado.

Venezuela, trabajando sin descanso frente a la devastación del doble terremoto

Entre tanto, en Venezuela continúan los trabajos para hacer frente a la tragedia. "Seguiremos trabajando sin descanso para proteger a nuestro pueblo y avanzar en la recuperación del país", ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien recientemente ha anunciado que las autoridades del país dispondrán de 346 millones de dólares (cerca de 302.440.000 de euros) procedentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para impulsar el proceso de reconstrucción.

"Tras el devastador doblete sísmico que afectó a nuestro país, Venezuela accedió inicialmente a US$346 millones de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que serán destinados al proceso de recuperación y reconstrucción después de la tragedia. Esto permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos", indicó Delcy.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras los seísmos, el país contabiliza más de 4.900 muertos y más de 16.700 heridos. Todo mientras sobre el terreno permanecen más de 2.200 rescatistas internacionales y más de 31.745 voluntarios.