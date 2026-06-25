Dos seísmos seguidos, de 7,2 y 7,5 en la escala Richter, han golpeado a la región seguidos de más de una veintena de réplicas

Última hora del doble terremoto en Venezuela: 32 muertos y más de 700 heridos "sin contar" La Guaira, "zona de desastre"

Compartir







CaracasVenezuela vive momentos de pánico después de que dos intensos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter, hayan golpeado distintas localidades del país. Con el epicentro registrado a menos de 200 kilómetros de la capital, Caracas, y más de una veintena de réplicas, los seísmos han provocado el caos y la tragedia tras derribar múltiples edificios y estructuras.

Según los primeros balances, hay más de una treintena de fallecidos y más de 700 heridos, cifras que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, alerta que se incrementarán, a la espera de informaciones sobre el alcance en el estado de La Guaira, que ha descrito como “zona de desastre” con “decenas de edificios colapsados”, siendo “el más afectado por este inédito fenómeno sísmico”.

Momentos de pánico por el doble terremoto y la sucesión de réplicas

Junto al doble terremoto, no han dejado de sucederse las réplicas, que han continuado desatando el temor de la ciudadanía, con muchos residentes corriendo desesperadamente para alejarse de las estructuras, saliendo a las calles entre gritos y llantos por lo que ya desde el primer momento avanzaba una tragedia.

“Desastre”. “Qué locura, se cayó el edificio completo”. “Un edificio se fue para abajo”. “Dios mío, nuestra señora”. “Fue horrible. Se cayó completo”, repetían una y otra vez en la zona del desastre, donde algunos grabaron y compartieron en las redes cómo, de forma casi instantánea, en las áreas más afectadas las calles se llenaban de escombros.

“Se cayeron los edificios. Esto es horrible”, repetía una mujer, registrando la situación de pánico vivida, con la multitud concentrándose al aire libre en el centro de las carreteras, buscando ponerse a salvo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las imágenes, muy duras, captan también cómo algunos se apresuraban a abandonar cualquier zona bajo techo sacando también a sus mascotas de sus lugares de residencia.

"Nadie debe quedarse dentro de los edificios porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas, que tienen carácter ya de terminar de colapsar algunas estructuras que han sufrido en el evento principal", subrayaba el vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, en los primeros momentos de la alerta.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Venezuela, con toda la red de salud activada y los equipos de rescate contra reloj

Ante la situación, la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, ha señalado que se ha activado “toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos".

"Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud privados", ha dicho, lanzando un llamamiento.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), cuyos datos coinciden a su vez con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que ha informado de "un doble evento" en el estado de Yaracuy, con un terremoto "precursor" de magnitud 7,2 con epicentro en la localidad de San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros, el cual que ha antecedido al "sismo principal" de magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y una profundidad de diez kilómetros.

"El USGS estima que es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado", ha anotado el Servicio, que también ha alertado de que "podrían producirse réplicas, algunas potencialmente con fuertes sacudidas".