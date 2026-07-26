El portavoz policial Florian Nath ha informado que el sospechoso fue localizado en el distrito berlinés de Spandau

Abdul, el presunto autor del atropello masivo en Berlín: tiene 21 años, antecedentes penales y "está vinculado a grupos islamistas"

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La Policía de Berlín ha anunciado este domingo que ha encontrado al sospechoso del atropello de esta pasada noche durante las fiestas del Orgullo en la capital alemana, a quien ha terminado matando a tiros después de que se dirigiera a los agentes con un "arma punzante en las manos".

El portavoz policial Florian Nath ha informado que el sospechoso fue localizado en torno a las 18:00 horas en el distrito berlinés de Spandau. El sospechoso "se acercó corriendo a nuestras fuerzas de intervención con un arma punzante, lo que llevó al uso de armas de fuego policial", según el portavoz.

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"A pesar de las medidas de reanimación iniciadas de inmediato por el Cuerpo de Bomberos de Berlín, falleció en el lugar del incidente", ha concluido el portavoz en un mensaje publicado en redes sociales.

El atropello masivo ha dejado un muerto y 29 heridos

La investigación del atropello, que dejó un muerto y 29 heridos, ha apuntado desde el principio a una sola persona: el alemán Abdul B., de ascendencia libanesa, 21 años de edad y con presunto interés en mantener filiación con la organización yihadista Estado Islámico.

Según informa 'Tagesspiegel', Abdul nació en Berlín en 2005, sus padres son del Líbano y vivía en el centro de la ciudad, a 15 minutos a pie del lugar donde se ha cometido el atropello masivo. Los agentes han registrado ya la vivienda y actualmente se encuentra precintada.

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Tenía antecedentes penales por agresión y robo

Abdul tenía antecedentes penales por agresión y robo y está vinculado a grupos islamistas. Así lo ha afirmado el cuerpo policial de Berlín. El joven de 21 años estuvo cumpliendo condena en un centro de detención juvenil de Plötzensee hasta mayo de 2026.

Según un funcionario, Abdul empezó a simpatizar con ISIS y había adoptado un tono más radical con su círculo cercano. Así, tal y como menciona el medio citado, planeaba viajar a Siria en 2025 pero fue detenido en el Líbano y, como ciudadano alemán, fue extraditado a Alemania.