Dos de las tres víctimas permanecen en estado crítico tras el ataque en París

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Un hombre ha sido detenido este lunes acusado de apuñalar a tres mujeres en un ataque ocurrido en una calle del noroeste de París. El sospechoso fue arrestado pocos minutos después de los hechos gracias a la intervención de un policía que se encontraba fuera de servicio, según ha informado el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez.

Atacó a las víctimas con dos cuchillos de cocina

De acuerdo con las autoridades, el agresor utilizó dos cuchillos de cocina para atacar a las tres mujeres, de 19, 24 y 36 años, por causas que todavía se investigan. El suceso tuvo lugar alrededor de las 11:30 horas (hora local) en las inmediaciones de la puerta de Clichy, una zona situada al noroeste de la capital francesa.

Tras el ataque, la Policía desplegó un amplio cordón de seguridad en el lugar mientras los servicios de emergencia atendían a las víctimas y los investigadores recopilaban pruebas.

Dos mujeres permanecen en estado crítico

Dos de las víctimas presentan heridas de gravedad en la parte baja de la espalda y el abdomen y permanecen en estado crítico. La tercera mujer resultó herida, aunque su estado es estable, según ha informado la Policía de París.

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Las tres fueron atendidas por los servicios de emergencias en el lugar de los hechos y posteriormente trasladadas a un hospital cercano para recibir tratamiento. Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque.