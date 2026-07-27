Celia Molina 27 JUL 2026 - 13:19h.

La mujer de Lucas Trejo, Yanina Maranella, y sus dos hijos pequeños, de 5 y 7 años, murieron en el doble terremoto de Venezuela

La hermana del futbolista Lucas Trejo, tras perder a su mujer y a sus dos hijos: "Le han sedado porque está muy mal"

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El futbolista argentino Lucas Trejo que, actualmente, forma parte de la plantilla del Club Marítimo de la Guaira, perdió a su mujer y a sus dos hijos pequeños, de 5 y 7 años, en el doble terremoto de Venezuela. La tarde del pasado 24 de junio, un doble terremoto, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, causó el caos en la región venezolana de La Guaira, donde él se encontraba entrenando.

Mientras Trejo estaba en el centro de entrenamiento, el edificio, ubicado en Playa Grande, donde se alojaba su familia, se vino abajo en cuestión de segundos, sepultando a su esposa, la influencer Yanina Maranella y a sus pequeños, Aarón y Ainhoa. El jugador, desesperado, pidió ayuda para tratar de rescatarlos de los escombros pero, después de 74 intensas horas de búsqueda, hallaron los tres cuerpos sin vida.

Desde entonces, el futbolista se sumió en un profundo y silencioso dolor y sólo supimos por su hermana que había tenido que ser "medicado y sedado" para poder sobrellevar tan trágica situación:

"Me encontraré de nuevo con mi familia"

"Tienen que darle los cuerpos de sus hijos y de su esposa y venirse de nuevo para Argentina y le están sedando porque está muy mal. No tiene ningún familiar allí y necesitamos que viaje lo antes posible, porque mañana sería la cremación de los cuerpos y necesitamos que esté acompañado", dijo Karen Trejo en los días posteriores al terremoto.

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Poco a poco, el propio Lucas ha ido retomando su actividad en las redes sociales, donde, hace dos semanas, expresó su amor por sus seres queridos perdidos. Conmoviendo a todos sus seguidores, el jugador de La Guaria publicó un antiguo vídeo en el que charlaba con su hijo Aarón sobre Venezuela, el país al que se habían mudado, y sobre sus creencias religiosas:

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"Los amo, todos los días, por siempre"

"Hace tiempo oraba y le decía a Dios que nada me iba a apartar de Él en este mundo. Mi familia y yo teníamos claro esto, y nos sembramos en Venezuela para que la gente conozca a Cristo, eso va continuar siendo así. Y cuando Dios acabe la obra que quiere hacer conmigo y a través de mi, tengo le certeza de que me voy a encontrar nuevamente con mi familia. Creo en Jesucristo, creo en la obra que hizo en la cruz por nosotros, creo en la Eternidad y sé que mi familia está con El. Los amo, todos los días, por siempre", escribió el argentino en uno de sus stories.

Y ahora ha publicado también una nueva fotografía en la que aparece con un jugador de fútbol peruano, al que felicita por su victoria y de quien dice: "A mí y a mi familia siempre nos hizo feliz verte crecer", por lo que se deduce que Trejo ha retomado algunos de sus contactos sociales tras la devastadora pérdida que sufrió a principios del verano.

La cifra de muertos del doble terremoto ha ascendido ya a los 4.900 y hasta 23.587 personas viven ahora en la calle o en campamentos improvisados.