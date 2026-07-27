Las llamas ya están a las puertas de Burdeos ante el peor incendio que vive Francia en décadas

Última hora de los incendios forestales en España: el Gobierno ordena desalojar Valdemaqueda, Madrid, hasta ahora confinada por los incendios

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Las llamas ya están a las puertas de Burdeos ante el peor incendio que vive Francia en décadas. Un fuego descomunal que asedia a la ciudad vinícola y que ya ha devorado 42.000 hectáreas obligando a desalojar a más de 220.000 personas. Macron ha reunido a un gabinete de crisis este lunes para enfrentar la magnitud de la situación. Las condiciones climáticas podrían provocar que el fuego siga ardiendo durante semanas antes de poder ser extinguido completamente. Toda la información en directo con la periodista Nahikari Muñoz.

La ola de calor en Mont Marsan va a dificultar las labores de extinción en las próximas horas también han advertido los expertos que prevén semanas complicadas por los incendios forestales.

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Contra el fuego luchan personal militar, agricultores, residentes locales y miles de bomberos, que permanecen en la zona afectada por los incendios a unos 15 kilómetros del área metropolitana de Burdeos, con el objetivo de combatir el incendio forestal que ha sido descrito por las autoridades como sin precedentes e impredecible.

A menos de 20 kilómetros ha llegado el fuego que amenaza a la ciudad de Burdeos. Para evitar que el peor incendio en 50 años en Francia alcance el área metropolitana, ya vuelan aviones croatas que ayudan desde el aire en las labores de extinción; en tierra, trabajan las maquinas excavadoras a toda velocidad abriendo cortafuegos para tratar de poner un freno a las llamas.

"La estrategia consisten en eliminar la mayor cantidad de combustible posible del camino de las llamas", aseguran los efectivos que llevan cinco jornadas de lucha contra el fuego.

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El fuego arde a las puertas de Burdeos

La evacuación de la urbe de 260.000 habitantes ha sido aplazada por el momento, pero los bomberos hablan de un fuego estabilizado, aunque descontrolado y de una magnitud nunca vista. Las imágenes dan miedo y revelan la violencia del fuego: un camión es obligado a retroceder.

El fuego ha reducido a cenizas unas 42.000 hectáreas de tierra en el departamento de Gironda, donde decenas de viviendas han sido devoradas por las llamas. Los equipos de gendarmes revisan casa a casa y comprueban que todos los residentes hayan sido desalojados de la zona y al mismo tiempo vigilan para evitar robos. Solo en esta región unas 220.000 personas han sido evacuadas.

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El jefe del estado, Enmanuel Macron, ha presidido este lunes una reunión de crisis porque no es solo Burdeos, hay otros cuatro grandes incendios que asolan al país galo. Según los expertos, el macrofuego de Gironda podría tardar en extinguirse totalmente semanas e incluso meses.

"Una magnitud geográfica nunca antes vista", aunque la "evacuación de Burdeos no está sobre la mesa" , aseguran los expertos que siguen luchando contra el fuego, en su quinto día. Las aseguradoras "cubrirán los costes de realojar a las personas evacuadas", anunció el ministro de Economía al finalizar el encuentro.

El incendio en Gironda "durará varias semanas, o incluso varios meses, antes de que podamos dar la noticia definitiva de que el fuego está extinguido", avisa un coronel. Tendremos que planificar la llegada de personal de reemplazo procedente de toda Francia para mantener el pulso contra las llamas.