El calendario Pirelli ha elegido retratar la cultura india en sus páginas con las caras, colores y aromas más conocidos

La fotografía como terapia, una tendencia cada vez mayor: "Busca un poco lo extraordinario en lo ordinario"

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Los calendarios del fabricante de ruedas Pirelli se volvieron famosos hace 60 años y se distribuyen de forma limitada por todo el mundo, se ha vuelto una forma de coleccionar fotografías consideradas como exclusivas en la que los mejores fotógrafos retratan a diferentes personalidades.

Desde actrices o modelos famosas, el calendario Pirelli ha anunciado que el del próximo año que han escogido retratar los rostros más conocidos de la cultura india. Sølve Sundsbø ha sido el fotógrafo encargado de capturar las mejores imágenes de la cultura del país.

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El profesional se encargó del calendario de este año y ya dejó el listón muy alto, pero este nuevo parece que superará todas las expectativas. Aunque muchos del equipo pensaron en que retratar a la India iba a ser caer en clichés, el apuesta por ellos diciendo que "están por una razón y esa razón es la eternidad".

El homenaje al fotoperiodismo indio

"Tenía que haber color, riqueza, contrastes" y tenía la respuesta clara en juntar todos estos aspectos: "las mujeres". Una de las protagonistas es Avani Rai, la hija de Ragu Rai, uno de los mejores fotoperiodistas del país que falleció hace unos meses y que ella ha querido rendir homenaje participando en este calendario: "Mi padre buscaba la divinidad en cualquier cosa en la calle y yo quería eso". Un bonito homenaje que ella ha utilizado para acordarse del legado que dejó su padre tras su muerte.

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El calendario también estará protagonizado por mujeres indias o de origen indio, ya sean modelos o actrices, pero también aparecen poetas, músicas o incluso de su propio mundo, fotógrafas. Todas ellas son receptoras de la luz que busca mostrar el calendario, de colores rabiosos pero también de esos aromas que recuerdan a la India. De esta manera, el calendario Pirelli refleja el patrimonio inmenso y la cultura ancestral de la India.