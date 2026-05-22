El estudio de Carlos y Eli, una furgoneta que recorre la España vaciada: "Construimos un patrimonio cultural en cada pueblo"
Sesenta y siete historias y más de 5.000 retratos en pueblos de la España vaciada con menos de quinientos habitantes. Una pareja de fotógrafos, Carlos Pericás y Eli Garmendia, viaja en furgoneta por nuestro país para que no olvidemos de dónde venimos, nuestra cultura compartida y que la identidad de lo rural quede para siempre en la memoria. En eso trabajan en su Nomad Estudios, informa Rocío González.
Ahora han instalado su estudio en La Acebeda, un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid. A bordo de su autocaravana esta pareja de kilómetros ha instalado su estudio. Por ellos han pasado vecinos nacidos aquí, como Pepe que una vez jubilados han vuelto a sus raíces o llegados de otros lugares, como Carmen, "yo me vine por amor y me enamoré". Son los rostros de quienes se afanan en mantener enclaves como este, de apenas 60 habitantes, vivos "intentando romper ese cliché de esa España antigua que todavía arrastramos", como hace Gustavo Martín, alcalde de La Acebeda.
"Estamos construyendo un patrimonio cultural que se queda en cada pueblo" dice Eli, en el que "cada persona se lleva su retrato". Ya han estado en 36 pueblos diferentes. Como señala Carlos, la idea también es "poner el valor a la la gente que está en los pueblos y mostrar la diversidad que existe en el mundo rural".
Un archivo de aquellos se esmeran porque sigan vivos