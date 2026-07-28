Europa Press 28 JUL 2026 - 09:37h.

El Departamento de Policía de Seattle ha detenido a un menor de 15 años por su presunta relación con el tiroteo ocurrido en un festival gastronómico en la ciudad

Al joven se le investiga por delitos relacionados con armas de fuego y agresión en primer grado, un siniestro que ha dejado tres fallecidos y cuatro heridos

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Un menor de 15 años ha sido arrestado por su presunta conexión con el tiroteo ocurrido en Seattle, Estados Unidos, en el que al menos tres personas han perdido la vida y cuatro han resultado heridas, según han informado autoridades de Seattle. La ciudad celebraba el festival gastronómico 'Bite of Seattle' cuando se empezaron a escuchar los primeros disparos.

"El Departamento de Policía de Seattle ha detenido a un menor de 15 años relacionado con el tiroteo", ha explicado la alcaldesa de la ciudad, Katie Wilson, en una rueda de prensa. En ella ha precisado que el adolescente ha sido trasladado al Centro de Justicia Infantil y Familiar 'Jueza Patricia H. Clark' para ser investigado por delitos relacionados con armas de fuego y agresión en primer grado.

"¡Disparos! ¡Disparos!"

Hasta el momento, la hipótesis que barajan las autoridades es que dos personas podrían haberse "enzarzado en un tiroteo" frente al gran salón de comidas 'Seattle Center Armony', siendo el menor arrestado el que podría haber abierto fuego entre la multitud.

La Policía de Seattle ha precisado que un varón de 19 años, otro de 44 y una mujer de 56 han perdido la vida en el siniestro. De ellos, dos murieron en el acto, mientras que la tercera persona falleció en el centro médico al que fue trasladada.

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El cuerpo policial también ha indicado que de las cuatro personas que resultaron heridas por las balas del tiroteo, una de ellas sería un niño menor de edad. "A primera hora del lunes por la mañana, todas (las personas hospitalizadas) se encontraban en estado estable en hospitales locales", ha agregado la Policía de Seattle.

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Por el momento, la investigación está en manos de la Unidad de Homicidios y la de Reducción de la Violencia con Armas de Fuego a la espera de determinar qué provocó el tiroteo. Todo ello, mientras los efectivos policiales continúan sus labores de búsqueda de "los responsables de esta violencia sin sentido", según ha comentado el jefe adjunto de Policía Tyrone Davis.

Los hechos han ocurrido durante la celebración de este evento gastronómico que lleva décadas dándose cita en la ciudad y que en su última edición congregó a 280.000 personas.