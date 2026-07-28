Volodimir Zelenski y Donald Trump han mantenido este martes en el Despacho Oval una "buena reunión"

Zelenski reclama de nuevo el ingreso de Ucrania en la OTAN: "Nuestra capacidad haría a la Alianza más fuerte"

Compartir







Los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, han mantenido este martes en el Despacho Oval una "buena reunión" que ha servido, entre otros asuntos, para profundizar en la necesidad de apostar por la diplomacia para poner fin a la guerra, en un momento en el que las conversaciones con Rusia siguen suspensas.

"El presidente y yo discutimos las licencias para la producción de interceptores Patriot y varias otras ideas que podrían ayudar. También hablamos sobre diplomacia, es importante que el proceso diplomático se revitalice", ha informado Zelenski tras la cita en la Casa Blanca.

Esos han sido los primeros detalles que ha ofrecido el presidente Zelenski tras salir de su reunión a puerta cerrada con líder estadounidense, a quien le ha trasladado su agradecimiento por el "firme apoyo" que Estados Unidos ha venido demostrando durante todo el conflicto con Rusia, según ha dicho.

Un agradecimiento que las autoridades ucranianas se han preocupado en reiterar tras cada reunión con sus pares estadounidenses o en declaraciones en las que sale a relucir la cuestión desde aquel convulso encuentro en febrero de 2025, en el que Zelenski fue despachado por Trump y los suyos afeándole su supuesta ingratitud.

PUEDE INTERESARTE Volodomir Zelenski afirma que con su carta a Vladimir Putin logró demostrar que Rusia no quiere negociar el fin de la guerra

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El agradecimiento de Zelenski

"Gracias por todo lo que hacemos juntos para proteger las vidas de los ucranianos y avanzar en la paz", ha escrito Zelenski en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha aprovechado para expresar sus condolencias por la muerte del senador Lindsey Graham, a quien ha recordado como un "verdadero amigo de Ucrania".

De acuerdo con una fuente a la que ha tenido acceso la agencia ucraniana RBC, el encuentro ha sido "muy positivo". "Nada menos que un 8 sobre 10", ha puntuado, al tiempo que ha reiterado como "máxima prioridad" la cuestión de las licencias para fabricar los misiles Patriot que Estados Unidos concedió a principios de mes en la cumbre de la OTAN en Ankara tras meses de demandas por parte de Zelenski.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Hemos logrado reactivar las negociaciones", ha destacado esta fuente, que ha adelantado también que en las próximas semanas podría producirse la visita a Ucrania de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Por su parte, desde Washington se han limitado a señalar en un escueto mensaje emitido por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que la reunión con Zelenski ha sido "positiva y productiva".