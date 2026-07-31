Donald Trump dice que si ganan los demócratas, Estados Unido estará como Ceuta en unos años

Última hora de la entrada de miles de migrantes a Ceuta y a Melilla: 43 muertos y 60.000 personas entran desde Marruecos

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado la "terrible" crisis migratoria que atraviesa durante las últimas horas la ciudad autónoma de Ceuta, escenario de la incursión ilegal de unas 60.000 personas procedentes de Marruecos, y ha pronosticado que ocurrirá lo mismo en Estados Unidos si la oposición del Partido Demócrata gana las elecciones de 2028.

"Es terrible. Recuerden esta imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", ha manifestado en unas declaraciones a la cadena Fox News, antes de que sentenciar que "si los demócratas llegan al poder, aquí nadie va a vivir bien".

Decenas de miles de migrantes, unos 60.000, según el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han entrado a la ciudad autónoma desde Marruecos desde el jueves, en una crisis migratoria que ha llevado a varios países de la Unión Europea a exigir la suspensión de España del espacio Schengen.

La política migratoria de Donald Trump

La política de Donald Trump durante su segundo mandato, se ha caracterizado por una dura política migratoria que ha causado mucho miedo, críticas y desconformidad entre muchas personas de muchas personas, especialmente de Latinoamérica, contra quienes el presidente estadounidense ha cargado duramente.

De hecho, se produjeron muchas muertes de inmigrantes por parte de las autoridades, lo que provocó que miles de personas se lanzasen a las calles para protestar contra la incrementación de la violencia que se estaba dando en Estados Unidos.

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En cuanto a la situación de Ceuta, muchos líderes internacionales han comenzado a comentar el descontrol y la angustia que se está viviendo en la costa de la ciudad autónoma española, con la llegada de miles de personas y la muerte de decenas de otras intentando acceder a nado desde las playas de Marruecos.