El presidente de Estados Unidos ha lanzado un servicio de acceso anticipado a sus mensajes en su red social por 100.000 dólares al mes

La oposición pide que se investigue si el mandatario estaría implicado en un delito de abuso de información privilegiada

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WashingtonEl servicio de acceso anticipado a los mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su plataforma Truth Social, se ha puesto en funcionamiento este sábado con una tarifa inicial de 100.000 dólares al mes.

La llegada de esta nueva función en la red social llega en medio de una avalancha de peticiones de senadores demócratas a la SEC (la agencia federal independiente del gobierno de Estados Unidos encargada de regular los mercados financieros, proteger a los inversionistas y hacer cumplir las leyes federales de valores) para que investigue si el mandatario estaría implicado en un delito de abuso de información privilegiada.

¿Un intento encubierto de manipulación?

El nuevo servicio que ha lanzado Trump a través de su empresa Trump Media & Technology Group, Trump API, proporciona a sus usuarios acceso antes que nadie a los mensajes del presidente en su plataforma.

En su comunicado, la compañía se refiere específicamente a los posts que "más sacuden a los mercados", por lo que senadores demócratas como Elizabeth Warren temen que se trate de un intento encubierto de manipulación.

Hay que recordar que la familia Trump es la principal accionista de Trump Media, la compañía que opera Truth Social.

Reacciones a la tarifa de Trump

En su carta al presidente de la SEC, la senadora Warren pide a Paul Atkins que inicie una investigación ante lo que parece ser "un abuso escandaloso de la oficina del Presidente para su beneficio personal que socava a los inversores cotidianos y la integridad de nuestros mercados, al tiempo que enriquece a Wall Street.

Por su parte, la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) no se ha pronunciado al respecto.