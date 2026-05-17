Redacción Madrid Europa Press 17 MAY 2026 - 16:36h.

"La propia organización de Eurovisión ha reconocido que Israel amaña el televoto", ha recordado Irene Montero tras celebrarse la gala

Podemos no va a parar "hasta que acabe la ocupación y cada palestino, superviviente de la Nakba y descendiente pueda volver legítimamente a su país"

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MadridDespués de celebrarse la gala final de Eurovisión 2026, Irene Montero ha llamado este 17 de mayo al "boicot a Israel" durante una marcha en Madrid, que sucede a otras anteriores. "Queremos que Palestina sea libre", ha recordado también.

La dirigente de Podemos, en declaraciones a los medios antes de la manifestación, se ha referido al festival musical que más polémica ha generado, incluso con protestas por la participación del país israelí en la misma Viena.

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Montero ha denunciado que "las tres candidaturas que han quedado primeras (Bulgaria, Israel y Rumanía) están financiadas con fondos israelíes". Además de que "hay irregularidades en el televoto".

"La propia organización ha reconocido que Israel amaña el televoto. Creo que lo único que se puede hacer es el boicot", ha apuntado la eurodiputada y exministra de Igualdad.

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Ha asegurado que es "urgente acabar con la complicidad de Europa con el Estado terrorista de Israel" en la protesta de Madrid por el aniversario de la Nakba, el exilio forzoso de miles de palestinos en 1948.

No van a parar "hasta que acabe la ocupación"

Montero ha alertado de que el mundo es más peligroso si se normaliza el genocidio: "Por eso hoy volvemos a salir de nuevo a las calles para romper el silencio".

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Ha añadido que desde su formación no van a parar "hasta que acabe la ocupación y cada palestino, cada superviviente de la Nakba y cada descendiente pueda volver legítimamente a su país".

La movilización estaba convocada por la Red Solidaria Contra la Ocupación y la Colonización de Palestina (RESCOP), la Asociación Hispano Palestina Jerusalén, el movimiento BDS (Boicot, Desiversión y Sanciones) Madrid y No Somos Delito, entre otros.

Todos están de acuerdo en pedir "el fin de las relaciones comerciales, militares y diplomáticas hasta que Israel pare, quede desarmado y Palestina pueda ser libre del río al mar".

Los convocantes de la marcha, que han recorrido el centro de la capital, han enviado un mensaje de apoyo al pueblo palestino "que lleva más de 75 años resistiendo al colonialismo, el apartheid y la limpieza étnica".