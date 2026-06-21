Carlos Plá Valencia, 21 JUN 2026 - 18:30h.

Las dos hermanas pudieron salir de su país gracias a la ayuda de la Universitat Politècnica que las trajo a Valencia y puso en marcha una recaudación de fondos para ellas

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Nariman y Roba Irheem, dos heremanas gazatíes, han conseguido un sueño que parecía imposible hace unas semanas cuando estaban atrapadas en su país, Palestina, en medio de una terrible guerra.

La solidaridad de decenas de personas ha permitido recaudar en unos pocos días los 12.000 euros que necesitan para poder vivir y estudiar en Valencia durante un año. “Ambas sobrevivieron a bombardeos, desplazamientos, hambre e intimidación, sin renunciar a su educación ni a sus valores", explica José Francisco Montserrat, vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la Universitat Politécnica de València (UPV).

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Todo comenzó cuando las hermanas dejaron un mensaje en el canal de WhatsApp de la UPV, en el que solicitaban orientación para su admisión en la universidad. En el mensaje detallaban su delicada situación personal y solicitaban un apoyo excepcional para poder salir de su país.

Desde ese momento, la UPV, junto a tres ministerios, consulados y embajadas, trabajó para hacer posible lo que parecía inalcanzable: abrir una vía segura para que las dos jóvenes pudieran salir de un contexto extremo y retomar su formación.

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Finalmente, Nariman y Roba llegaron a Valencia el pasado 2 de junio. "Esto representa mucho más que un logro operativo. Es la confirmación de que la colaboración, la empatía y el compromiso pueden convertir una historia de incertidumbre en una oportunidad real de futuro", afirman desde la Politécnica.

Campaña para recaudar fondos

Una vez a salvo, el siguiente paso era obtener el dinero para que las dos jóvenes pudieran estudiar y vivir en Valencia, para ello la UPV puso en marcha una campaña de ayuda para recaudar los 12.000 euros que calcularon que necesitarían para el próximo año. "Buscamos ofrecerles una oportunidad real de reconstruir su vida y continuar sus estudios con dignidad. Residencia, estudios y acompañamiento institucional ya están garantizados mediante diferentes acuerdos de colaboración. Pero queremos ir un poco más allá: queremos que puedan vivir como cualquier otra estudiante”, señala José Francisco Monserrat.

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Con esos 12.000 euros, que ya han conseguido, cada una de las hermanas podrá disponer de 500 euros al mes para sus gastos cotidianos de alimentación, transporte, material académico, ropa y ocio.

Alumnas invitadas

Nariman y Roba han sido acogidas como alumnas invitadas por la UPV, y ambas inician este camino respaldadas por el apoyo de las instituciones y por su propia trayectoria académica que refleja su esfuerzo y determinación por conseguir la mejor formación.

Nariman, la hermana mayor, se graduó en Tawjihi, el examen que evalúa su nivel de conocimientos al finalizar la secundaria, en 2023 con una nota media de 9,91, además cuenta con una formación avanzada en Ingeniería de Ciberseguridad. Su hermana pequeña Roba, es también una excelente estudiante que quiere seguir con su formación y llegar a la universidad. "Ambas afrontan este reto con la misma resiliencia que les ha permitido seguir aprendiendo incluso en las condiciones más adversas", aseguran desde la UPV.

En los próximos meses, su día a día estará centrado en la preparación del examen de acceso a la universidad, que realizarán a través de la UNED, antes de poder matricularse oficialmente en la Universitat Politècnica de València. “Será una etapa de adaptación, estudio y acompañamiento, en la que la comunidad universitaria jugará un papel clave para facilitar su integración. Porque estudiar no es solo asistir a clase. Es poder integrarse, compartir, construir una vida. Y a ello queremos contribuir con esta campaña”, concluye José Francisco Monserrat.