Comprobamos cómo se encuentra Ceuta tras volver a una presunta normalidad: "La imagen sobrecoge"

Compartir







Una semana después de la crisis migratoria que llevó a miles de inmigrantes a entrar de forma masiva en Ceuta, la ciudad ha continuado afrontando las consecuencias. Aunque desde distintas administraciones se ha asegurado que la normalidad se está recuperando de manera progresiva, los vecinos han mantenido precaución al salir a la calle y han convivido con una realidad que ha seguido muy presente

. Para comprobar sobre el terreno cuál ha sido la situación real, un equipo de 'La Mirada Crítica'’ se ha desplazado hasta la ciudad autónoma. El reportero Alejandro Rodríguez ha recorrido las zonas más afectadas y ha constatado que, junto a la frontera del Tarajal, permanecen centenares de migrantes, entre ellos alrededor de 900 menores no acompañados, según las cifras oficiales, en unas condiciones que han continuado generando preocupación.

Alejandro Rodríguez, reportero de 'La Mirada Crítica', desde Ceuta: "Las familias con niños han pasado la noche aquí sin apenas ayuda y la imagen sobrecoge profundamente"

Alejandro Rodríguez ha descrito un escenario que resulta desolador en el polígono industrial situado junto a la playa del Tarajal: “En este polígono industrial se han agolpado decenas y centenares de migrantes. Muchos han improvisado lugares donde dormir con mantas, cartones, muebles abandonados e incluso pequeñas casetas hechas con vallas. Las familias con niños han pasado la noche aquí sin apenas ayuda y la imagen sobrecoge profundamente”, ha contado en directo.

El periodista también ha señalado que algunos jóvenes han utilizado mobiliario urbano como refugio improvisado para descansar y ha insistido en que las escenas que ha presenciado han evidenciado la dureza de la situación.

PUEDE INTERESARTE La súplica desesperada de un niño de 12 años a un legionario en Ceuta para que no le devolviera a Marruecos

Mientras tanto, los comercios han continuado acusando el impacto económico de la crisis. Los establecimientos han permanecido prácticamente vacíos, el turismo ha disminuido de forma notable y la cancelación de las fiestas patronales ha agravado las pérdidas de numerosos negocios. Además, el Ejército ha patrullado por primera vez el centro de la ciudad y la sensación de inseguridad ha persistido entre muchos residentes. La ciudad ha afrontado así una recuperación que todavía no ha conseguido borrar las consecuencias sociales, económicas y psicológicas que la entrada masiva de migrantes ha dejado tras de sí.