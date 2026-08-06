Las autoridades italianas refuerzan la seguridad con controles y registros en las fronteras del país

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La suspensión del espacio Schengen por parte de Italia sigue dando mucho de qué hablar porque las autoridades siguen registrando y haciendo controles, aunque aleatorios, a los pasajeros españoles, lo que ha provocado hasta colas de 90 minutos.

El Gobierno de Italia matizó que los controles aeroportuarios y portuarios a viajeros llegados de España y decretados por la crisis en Ceuta serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea (UE).

"El restablecimiento de los controles de acceso en las fronteras aéreas y marítimas con España no supondrá ningún cambio para los viajeros españoles y europeos hacia Italia, que seguirán pudiendo entrar en nuestro país, como de costumbre, sin ningún trámite burocrático adicional", informaron fuentes gubernamentales.

Controles en fronteras para personas llegadas desde España

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, defendía este viernes la aplicación de controles en sus fronteras a personas llegadas desde España por "seguridad nacional", a raíz de la llegada de miles de migrantes a Ceuta. Meloni explicó en sus redes sociales su decisión de "suspender temporalmente el régimen de libre circulación previsto por el Acuerdo de Schengen en las conexiones marítimas y aéreas con España, reintroduciendo los controles fronterizos".

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"Se trata de una medida extraordinaria, adoptada para proteger la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones para nuestro país. La medida permanecerá en vigor únicamente durante el tiempo necesario, prestando especial atención a limitar cualquier impacto sobre los flujos turísticos del verano", afirmó.

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Asimismo, dijo que Italia está "dispuesta a apoyar toda iniciativa europea de respaldo a las instituciones españolas que sea necesaria para restablecer el pleno control de las fronteras exteriores de la Unión Europa y afrontar con determinación la situación actual". "Defender las fronteras significa defender la seguridad de los ciudadanos, combatir la inmigración irregular y golpear a las redes criminales que trafican con seres humanos", terminó.