Maitena Berrueco 05 AGO 2026 - 07:30h.

Los seis amigos cambian el plan de viaje para recorrer 900 kilómetros y llegar a Bergamo "para animar al Athletic"

Diez bilbaínos cruzan la península en bici y logran llegar cuatro horas antes de lo que marca Google Maps: "Siguió metiéndonos en berenjenales”

Compartir







BilbaoDe los protagonistas de 'La venganza contra Google Maps', para ir de Bilbao a Cádiz en menos tiempo del que marcaba el navegador, llega ahora una nueva “aventura o locura”. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero esta cuadrilla de amigos está dispuesta a arriesgarse con un nuevo reto: viajar 900 kilómetros en bicicleta, entre Budapest y Bérgamo, para llegar a la ciudad italiana el día 14, donde el Athletic Club se enfrentará al Atalanta BC en el Stadio di Bergamo a las 20:45 horas.

El amistoso se enmarca dentro del Trofeo Bortolotti, un torneo organizado por el equipo italiano desde 1992, en memoria de sus expresidentes Achille y Cesare Bortolotti. “La idea era hacer Budapest-Bucarest, pero al saber que el Athletic juega en Bérgamo cambiamos los planes para poder animar al equipo”, cuenta Mikel. Y sí, seguirán confiando en Google Maps, a pesar de haberlo vencido y de que “nos la va a liar seguro”.

Para hacer todo un poco más loco, viajan sin entradas para el partido, pero con la esperanza intacta de que el club bilbaíno les regale unas para poder presenciar el amistoso, después de la paliza en bicicleta. Sería el colofón perfecto, “hasta para Suhar que es el único guipuzcoano del grupo, de Eibar” bromea Mikel.

Bicis baratas y mucha moral

El viaje arrancó este 3 de agosto desde el aeropuerto de Bilbao, por todo equipaje estos seis amigos llevan unas mochilas y, por supuesto sus bicicletas, “las más baratas de gravel”, de una conocida cadena francesa de material deportivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La idea es llegar a Budapest y comenzar a pedalear unos 100 kilómetros diarios, “vamos esta vez, sin furgoneta de apoyo, sin asistencia y durmiendo donde podamos por el camino”. Mikel, Suhar, Joseba, Iker, Unai y Ander han planificado pasar por, al menos, tres países: Hungría, Eslovenia, Italia y “no sabemos si un poco por Croacia”. Casi 900 kilómetros para llegar a Bérgamo aunque en realidad a las piernas de estos seis vascos aún les quedarán otros 300 kilómetros por delante “para llegar a Milán, desde donde cogeremos el viaje de vuelta”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Este el undécimo viaje de estos “locos de las bicis” que, en los últimos diez años, ya han cubierto “de Oporto a Oslo” durante sus escapadas vacacionales. “Lo de irnos a descansar a la playa no entra en nuestros planes”, bromean. Ellos son más de dar pedales y atesorar batallitas, como la vez que en Oslo tuvieron que buscar refugio tras pasar horas bajo una intensa lluvia o cuando el miedo que pasaron en Alemania, cunado una alarma antiaérea les sobresaltó en mitad de la noche, "con un sonido ensordecedor".

Aun no han pensado en su próximo reto, pero la mente de algunos lleva tiempo maquinando una nueva aventura. Así, Mikel confiesa que les ha tentado a sus compañeros con dar la vuelta a una isla en un hidropedal, para mantener la esencia de dar pedales aunque en vez de en tierra firme sea en el agua. Por el momento, la propuesta no ha cuajado, aunque que nadie descarte ver a esta cuadrilla surcando el mar en pedales.