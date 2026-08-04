Muere un joven de 19 años en una piscina de Italia tras un reto de apnea bajo el agua

Alberto Rosa 04 AGO 2026 - 19:05h.

Leonardo Cortese y su amigo estaban jugando a un reto para ver quién aguantaba más sin respiración bajo el agua

Muere un niño de 14 años tras lanzarse al río Támesis de Londres en una zona prohibida al baño

Compartir







Leonardo Cortese, un joven de 19 años, murió ahogado este lunes en una piscina de Capodisotto di Montecchio Precalcino, en la provincia de Vicenza, Italia. Al parecer, el joven estaba retándose con un amigo a ver quién aguantaba más tiempo sin respirar debajo del agua.

Pero cuando llegó el turno de Leonardo y se sumergió, el niño no volvió a la superficie. Mientras su amigo pensaba que su compañero estaba batiendo un récord, el otro ya había perdido el conocimiento y se había ahogado. Tal y como informa ‘Corriere della Sera’, el joven y su amigo, ambos residentes en Trento, se encontraban en la piscina de Capodisotto di Montecchio Precalcino porque la familia del amigo tenía una casa cerca del lugar del incidente.

PUEDE INTERESARTE Socorristas salvan la vida de un niño de tres años rescatado inconsciente en la piscina municipal de Ontinyent, en Valencia

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 17:00 horas del lunes, cuando los dos decidieron meterse al agua para nadar. Después de algunos chapuzones, los amigos se retaron a ver quién aguantaba más tiempo bajo el agua aguantando la respiración.

El reto de la apnea

Cuando Leonardo se sumergió, pasaron dos minutos hasta que el amigo se percató de que la situación era grave y fue corriendo a pedir ayuda. Los socorristas y otros testigos sacaron el cuerpo de Leonardo del agua y comenzaron a practicarle la RCP.

Al poco tiempo llegaron los paramédicos del hospital Santorso y un hospital de rescate de Verona, quienes encontraron al chico en asistolia, es decir, su corazón ya no latía. Los profesionales de emergencias no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hasta el lugar también acudieron los Carabinieri y el Fiscal Adjunto de Vicenza, Hans Roderich Blattner, quien ya ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte del joven. La hipótesis principal, según ‘Corriere della Sera’ es el ahogamiento, después de que el joven pasara más tiempo bajo el agua del que su cuerpo le pudo permitir.

Sin embargo, aún queda por determinar si perdió el conocimiento durante la apnea por falta de oxígeno o si sufrió una indisposición repentina antes de caer al fondo de la piscina. Según el medio italiano, no se puede descartar que los amigos hubieran comido algo antes de zambullirse y que la víctima haya sufrido un corte de digestión.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los agentes ya han interrogado al amigo de Leonardo y a los testigos para obtener más detalles y esclarecer lo ocurrido. También han pedido las imágenes de las cámaras de seguridad del interior de las instalaciones, que podrían haber grabado la muerte del joven de 19 años.