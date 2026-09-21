El hombre detenido por atropellar a su expareja en Tarragona tenía una orden de alejamiento de la víctima por maltratarla previamente

Una mujer, en estado grave tras ser atropellada por su expareja en Tarragona

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La mujer que fue atropellada por su expareja en Els Pallaresos, Tarragona continúa hospitalizada y el hombre de 47 años, ha sido detenido después de intentar acabar con la vida de la víctima.

El detenido tenía una orden de alejamiento y aprovechó que su expareja estaba llevando a sus hijos al colegio y estaba saliendo de su domicilio para atropellarla. La víctima ha quedado gravemente herida y aún permanece ingresada en el hospital. Muchos vecinos aseguran que ya habían presenciado escenas de tensión. El detenido ha sido acusado de un delito de tentativa de homicidio, daños y lesiones y por saltarse la orden de alejamiento.

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El suceso tuvo lugar pasadas las ocho y media de la mañana y, según han confirmado fuentes policiales, el hombre, que ya habría amenazado a la mujer anteriormente, la ha embestido premeditadamente y ha chocado posteriormente contra otro vehículo. La mujer ha sido atendida por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona en estado grave. Agentes de la Policía Local de Els Pallaresos y de los Mossos d’Esquadra se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

Sobre los hijos de la víctima

Por el momento no se tiene más información del estado actual de la mujer, aunque se sabe que ingresó muy grave en el hospital donde aún permanece. El detenido, ha sido acusado por varios delitos. Además, las autoridades tampoco han confirmado qué ha sido de los niños y si se encontraban con ella cuando la mujer fue arrollada por el vehículo.

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El detenido era consciente de que la mujer salía del domicilio sobre esa hora para llevar a sus hijos al colegio. Entonces, aprovechando que estaba distraída, aceleró y acabó arrollándola hasta dejarla gravemente herida. Después huyó y chocó el coche con el que había cometido el delito.