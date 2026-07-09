Pide el fin de las represalias en el estrecho y señala a Teherán como "responsable de esta situación"

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El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha reafirmado este jueves la oposición de su país a cualquier tipo de "peaje o chantaje" en el estrecho de Ormuz, en un contexto marcado por el aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán.

En una entrevista concedida a la cadena TF1, el jefe de la diplomacia francesa ha defendido la necesidad de garantizar la libertad de navegación en esta estratégica vía marítima. Barrot ha advertido de que la reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán ha generado incertidumbre en los mercados internacionales.

"Lo que ha hecho temblar a los mercados es la reanudación de las hostilidades. Por eso es fundamental que este ciclo de represalias termine y que se reanuden las conversaciones", ha afirmado.

París estudia rutas alternativas al estrecho de Ormuz

Tras su reciente visita a Siria, donde firmó varios acuerdos bilaterales con las nuevas autoridades de Damasco, el ministro ha señalado que Francia trabaja en la posibilidad de desarrollar rutas alternativas para el transporte de petróleo. El objetivo, según ha explicado, es reducir la dependencia del estrecho de Ormuz y limitar la capacidad de Irán para influir sobre una de las principales rutas energéticas del mundo.

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"Entre todos los esfuerzos que hemos desplegado desde el inicio de esta crisis, también está la idea de preparar rutas alternativas para no depender de bloqueos en uno u otro lugar", ha indicado.

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El ministro francés ha atribuido a Irán la responsabilidad del aumento de la tensión en la región, al considerar que incumplió tanto los compromisos adquiridos con Estados Unidos como el Derecho Internacional: "Irán violó el acuerdo alcanzado con Estados Unidos y también vulneró el Derecho Internacional al atacar a buques que navegaban fuera de las aguas territoriales iraníes", ha asegurado.

Por último, Barrot ha insistido en la necesidad de poner fin a la escalada de represalias y de alcanzar un acuerdo que someta el programa nuclear iraní a un marco de control estricto, con el fin de rebajar la tensión en Oriente Próximo.