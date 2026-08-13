Un tren descarrila en East Sussex dejando decenas de pasajeros atrapados

Se cree que más de 40 personas están atrapadas dentro del tren, con tres vagones volcados

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Un tren de pasajeros ha descarrilado en East Sussex, dejando a los pasajeros atrapados en los vagones volcados. El tren, compuesto por ocho vagones, se salió de la vía entre Haywards Heath y Lewes alrededor de las 15:54 de hoy. Se cree que más de 40 personas están atrapadas dentro del tren, con tres vagones volcados. Los servicios de emergencia se desplazan rápidamente para prestar primeros auxilios.

El sindicato de transporte TSSA ha manifestado su profunda preocupación por el descarrilamiento cerca de Lewes y ha expresado su solidaridad con todos los afectados. En un comunicado señalan que "dado el gran número de pasajeros implicados, su seguridad y bienestar deben ser la prioridad".

El sindicato británico de maquinistas Aslef ha confirmado estar al tanto del descarrilamiento y pide a la ciudadanía que "permita que los servicios de emergencia realicen su trabajo y se abstenga de especular en estos momentos".

Una fuente del Departamento de Transportes declaró a la BBC que, según la información más reciente, no hay heridos graves ni fallecidos.