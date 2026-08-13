Los puños arriba y las pruebas de silencio se suceden en busca de supervivientes tras 72 horas

Esperanza Calvo 13 AGO 2026 - 16:29h.

Un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto en Colombia que suma ya 265 muertos.

Leidy Joana Pérez, salvada por una grúa, se grabó en lo alto del edificio mientras desaparecía el piso 12 y todo amenazaba con caer

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Un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto en Colombia, en el que doce españoles siguen en paradero desconocido, según ha informado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Albares ha trasladado en un audio remitido a los medios de comunicación sus condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del español fallecido en el terremoto de magnitud 7,4 que el pasado lunes sacudió al país iberoamericano y ha dejado al menos 265 muertos. Ha informado además de que la cifra de españoles no localizados se ha reducido "felizmente" en las últimas horas de 75 a 12 y ha vuelto a pedir a los que todavía no se han puesto en contacto con la embajada, el consulado o la unidad de crisis del ministerio que lo hagan.

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Los teléfonos de emergencia consular, tanto en Colombia como en los servicios centrales de Asuntos Exteriores están disponibles en sus redes sociales. Sobre el primer paquete de un millón de euros de ayuda de emergencia para Colombia dispuesto por España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), el ministro ha asegurado que ya está en marcha.

Esta primera ayuda incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario. La cifra de muertos por el terremoto asciende a 265 y la de heridos a 3.494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, según los datos ofrecidos este miércoles por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Puños arriba y silencio para rescatar a los supervivientes en horas críticas

Los puños arriba, las pruebas de silencio se suceden sin descanso en las zonas donde puede haber supervivientes. En los edificios se siguen buscando a desaparecidos, entre ellos a una niña que estaba con sus abuelos maternos. En medio de las búsquedas, las pruebas se interrumpen ante el sonido de un móvil. Y la actividad regresa entonces de de forma frenética. Se acaban de superar el umbral de las 72 horas críticas y no hay tiempo que perder: "Después de las 72 horas, la ventana de oportunidad de vida se disminuye considerablemente".

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Por eso, los equipos intensifican los levantes sistemáticos: retiran los escombros capa a capa para revisar todos los huecos, sin renunciar todavía a encontrar vida. Pero en las últimas horas, solo han podido rescatar algunas mascotas.

"No hay neveras, los cuerpos se están descomponiendo"

En la morgue de Cali, las familias que ya han perdido toda esperanza denuncian también la falta de medios: "No hay neveras, los cuerpos se están descomponiendo". Cuatro días después, la cruda realidad ha obligado al presidente a decretar también la emergencia económica. El presidente creará un fondo para financiar la reconstrucción y podrá emitir decretos con fuerza de ley, modificar impuestos y crear nuevas instituciones