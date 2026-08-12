Esperanza Calvo 12 AGO 2026 - 16:37h.

Siguen los rescates tras el terremoto que ha sacudido a Colombia.

Las imágenes aéreas de la devastación del terremoto de Colombia en Cali, la tercera ciudad más grande del país

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Ha sido un rescate de altura. Leidy Joana Pérez quedó atrapada en el último piso de uno de los edificios afectados por el terremoto en Pereira. Ella misma grabó imágenes de su angustia mientras su familia pedía desesperadamente ayuda. No podía bajar, el piso 12 ha desaparecido tras el seísmo y el resto de la estructura amenaza con colapsar. Junto a ella, otras dos personas fueron finalmente rescatadas gracias a una grúa con la que se logró sacarlas de allí.

Otro de los rescates que ha conmocionado a toda Colombia ha sido el de Daniela Andrea Largo Sánchez, encontrada bajo las ruinas de un hotel que colapsó después de 36 horas de angustia y siete horas de rescate. El tiempo jugaba en su contra y la dificultad de sacarla con vida de los escombros era grande.

Los rescatadores no tenían otra opción que cortar la armadura de acero de las losa de hormigón que rodeaban a Daniela. Cualquier error sería fatal. Johanna, una de las rescatadoras, ha estado hablando con Daniela desde el inicio de un tenso rescate. Dándole ánimos y seguridad. Llega el momento, "está en posición. Bien, bien, vamos bien, están llegando". Le dan consejos a Daniela para que mantenga la calma. "Cierre los ojos".

De repente una imagen hace que todos respiren aliviados. Una tela azul aparece en escena. La van a usar para protegerla de las piedras y del polvo. "Cierre los ojos, Daniela". Hasta que al fin logran extraerla.

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Han pasado ya 48 horas del terremoto. Voluntarios y rescatadores están exhaustos, pero no bajan el ritmo. Este jueves se cumplirán 72, la ventana crítica para encontrar a más gente con vida. Es el caso de Diana, a la que uno de los bomberos le dan un poco de agua. "Pero, por favor, no te las puedes tomar toda, tienes que ir despacio, a sorbitos cortos".

.Lo principal es mantenerla hidratada y valorar sus heridas. Es lo que intentan saber. Por eso le preguntan cómo se siente. Ella dice que tiene la puerta encima suya. Siento los brazos y los pies, pero le duelen. Le responde que ese dolor es buen síntoma.

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Fuera espera su madre. La explica que aún no se la puede sacar porque puede colapsar el edificio. Se pregunta por las piernasl, por si las tiene bien. Y tras horas de angustia y paciencia se obra el milagro. Su madre la puede ver salir con vida.

Actualmente, son más de 40 las personas desaparecidas en la ciudad de Pereira, por causa del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió al país este lunes. El alcalde de la localidad ha cifrado en 243 las personas rescatadas, 83 las fallecidas, 279 las trasladadas a clínicas y hospitales, 85 los heridos atendidos y 14 los animales rescatados. Todo ello mientras cerca de 300 rescatistas se encuentran operando en las calles de la ciudad.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha informado del rescate con vida de cuatro personas a lo largo de la jornada de este martes, al tiempo que ha aseverado que todavía hay "tiempo para seguir trabajando para rescatar a la mayor cantidad de caleños posible". Del mismo modo, el regidor ha insistido sobre la importancia y necesidad del "silencio absoluto" en las zonas afectadas en aras de "poder escuchar a las personas que permanecen atrapadas y lograr su rescate. Acatemos todas las indicaciones de los organismos de socorro. Cada minuto y cada acto de colaboración pueden marcar la diferencia para salvar más vidas", ha insistido Eder.