Agencia EFE 17 AGO 2026 - 12:09h.

Ha ocurrido este lunes en el templo de Ashok Dham, mientras numerosos feligreses rezaban al dios Shiva

Por el momento, el origen de la avalancha se atribuye a un posible derrumbe de una barrera o a una posible caída de un poste eléctrico en el lugar

Compartir







Al menos siete personas han perdido la vida y catorce han resultado heridas tras producirse este lunes una estampida humana en el templo de Ashok Dham, ubicado en el estado de Bihar, en el norte de India. Por el momento, las autoridades no han confirmado las causas del suceso.

Los hechos han desatado el caos en el templo donde un importante número de feligreses se encontraban reunidos para rezar a Shiva, dios al cual se le rinde culto en el quinto mes del calendario hindú y al que está dedicado el referido edificio santo.

PUEDE INTERESARTE Al menos 12 muertos y casi 50 heridos al volcar un autobús de Polonia en Hungría

Se desconoce el motivo por el que se produjo la estampida

"El incidente de Ashok Dham es extremadamente doloroso y desgarrador para el corazón. La noticia de la muerte de devotos en el accidente ha llenado de angustia mi corazón", ha informado el jefe de Gobierno del estado de Bihar, Samrat Choudhary, en un mensaje publicado en redes sociales.

Después de trasladar sus "más profundas condolencias" a las familias de las víctimas, la autoridad ha asegurado haber dado las instrucciones necesarias para que los heridos reciban un tratamiento "adecuado y rápido".

La cadena de televisión 'NDTV' ha señalado que, por el momento, las autoridades ofrecen versiones contradictorias sobre el motivo que podría haber desencadenado el incidente, entre las cuales figuran el posible derrumbe de una barrera ante una avalancha repentina de fieles o informes de electrocución tras la caída de un poste eléctrico en el lugar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No obstante, este tipo de incidentes son comunes en India debido a las grandes aglomeraciones registradas durante algunos eventos, muchos de ellos de carácter religioso.