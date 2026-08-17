El comandante del vuelo de de Vietnam Airlines sobrevoló durante dos horas para gastar el exceso de combustible

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Momentos de pánico entre el pasaje de un vuelo de Vietnam Airlines en el el Aeropuerto de Múnich, en Alemania. El Boeing 787-9 se había salido de la pista durante el despegue, tocando el suelo con la cola. Poco después tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia y tras minutos de susto, todos los pasajeros y la tripulación salieron por sus propios pies, sin heridos.

El incidente, que ha ocurrido este sábado, ha puesto a prueba, la pericia del comandante del vuelo Múnich-Hanoi, que tuvo que sobrevolar durante dos horas el aeropuerto alemán, tras el incidente en el despegue, para gastar combustible y aterrizar en el mismo aeropuerto de forma segura. Al tocar tierra las ruedas de la aeronave reventaron, aunque sin grandes consecuencias más allá del miedo.

La investigación ya está abierta para saber qué ocurrió tras un despegue en el que el Boeing 787-9 superó toda una pista de 4.000 metros antes de despegar muy cerca del final de la pista 26L y dejando tras de sí una gran nube de polvo.

Según la web europea de aviación Airlive, se especula si el aparato colisionó con algún objeto al despegar dado que dejó tras de sí una gran nube de polvo, con posibles daños al fuselaje o al tren de aterrizaje, como revelan las grabaciones realizadas desde las inmediaciones.

El Boeing de Vietnam Airlines

El incidente afectó al Boeing 787-9 con matrícula VN-A867, asignado al vuelo VN34 desde el Aeropuerto de Múnich (MUC) hacia Hanói-Noi Bai (HAN).

La aerolínea ha garantizado que proporcionará toda la información tan pronto como se disponga de los resultados de la investigación interna y los planes operativos específicos.

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El piloto y copiloto, siguiendo los protocolos llevaron la aeronave hasta los 9.000 pies de altura, unos dos mil 700 metros, y voló en círculos durante dos horas para descargar el exceso de combustible que permitió un aterrizaje de emergencia, impactando contra la pista, lo que dañó los neumáticos y provocó una considerable nube de humo.